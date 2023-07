1-Tages-Seminar zum Thema MDK-Verfahren unter Berücksichtigung der Vereinbarung zu § 17c KHG für Patienten, die ab 01.01.2015 in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Damit Sie wissen, was Sie erwartet und wie Sie die Umsetzung im Krankenhaus planen. Alles Wesentliche dazu z.B. am 09.02.2015 bei Stuttgart oder 20.03.2015 bei Potsdam oder 23.03.2015 bei Dortmund (Medizinische Dokumentation Kuypers).