Spezialseminar "Kodierung in der Gynäkologie und Geburtshilfe inkl. Update 2015" am 27.01.2014 (Münster) und 16.02.2015 (München). Fachspezifischen Besonderheiten und Fallstricke bei der Kodierung in der Gynäkologie und Geburtshilfe mit Neuerungen 2015. Für Ärzte und Pflegekräfte, Kodierfachkräfte und DRG-Beauftragte. Referentin: Frau Dr. med. K. Siam (HC&S AG Münster).