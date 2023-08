Medizincontroller (w/m): BARMER, Berlin

Die BARMER sucht für den Standort Berlin einen/eine Medizincontroller/in (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.barmer.de

BARMER, Berlin

Medizincontroller

Vollzeit

38,5

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat bitte Gehaltsvorstellung mitteilen

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Sie

■ sind im Medizincontrolling in den Bereichen Leistungssteuerung, Abrechnung und Verhandlung tätig

■ wirken an ausgabenoptimierenden Vertragsverhandlungen mit Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen mit

■ unterstützen in Schiedsstellenverhandlungen sowie in Sozial- und Verwaltungsgerichtsverfahren

■ konzipieren Schulungsmaßnahmen zu medizinischen Themen im Krankenhausbereich und führen diese durch

■ nehmen zu Grundsatzfragen der Krankenhausabrechnung und Fallsteuerung Stellung

■ beraten die Teams Krankenhausabrechnung