Personalcontroller/in: Medizinische Hochschule Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover sucht zum 01.10.2018 einen/eine Personalcontroller/in im Geschäftsbereich II Finanzen (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: Hane.Barbara@mh-hannover.de

Mehr Informationen: www.mh-hannover.de

Medizinische Hochschule Hannover

Personalcontroller GB Finanzen

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Eingruppierung nach TV-L

29-2072.00 Personalmanagement Verwaltung

- Aufbau und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen HR-Controllings - Mitwirkung bei der Budget- und Forecastplanung, bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse - Monitoring der Personalbudgets - Themenbezogene/r Ansprechpartner/in und Berater/in für Führungskräfte und Management - Initiierung und Betreuung von HR-Projekten im Controlling - Analyse und Ableitung von entsprechenden Handlungsempfehlung inkl. Begleitung in der Umsetzung - Erstellung und Durchführung von sachgerechten und empfängerorientierten Reportings, Ad-hoc-Auswertungen sowie weiteren Statistiken und Analysen - Mitwirkung i.R. der Trennungsrechnungen gem. NHG- und EU-Gemeinschaftsrahmen - Optimierung der IT-gestützten Prozessabläufe in enger Abstimmung mit dem Personalmanagement und der zentralen IT-Abteilung

- gern Berufserfahrung im Gesundheitswesen und/oder Hochschulwesen

- Kenntnisse in der Krankenhaus- und Hochschulfinanzierung

- Mehrjährige Berufserfahrung im Personalcontrolling

- Hohe IT-Affinität und gute EDV-Kenntnisse in SAP HCM und CO sowie MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel und Datenbanken