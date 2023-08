Stv. Abteilungsleitung Medizincontrolling: Sana Klinikum Offenbach

Das Sana Klinikum Offenbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stv. Abteilungsleitung Medizincontrolling (m/w) inkl. Kodierung und MDK Management (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: personalabteilung-sof@sana.de

Mehr Informationen: www.sana.de

Sana Klinikum Offenbach

Stv. Abteilungsleitung Medizincontrolling

HE Hessen

Vollzeit

38,5

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling, Verwaltung,

• Sicherstellung wirtschaftlicher sowie patientenorientierter Leistungserbringung

• Aktive Mitwirkung einer kontinuierlichen Personalentwicklung im Rahmen der Leitungstätigkeit

• Vertretung der Interessen der Abteilung Medizincontrolling nach innen und nach außen

• Einhaltung der Dienstzeiten und der jährlichen Urlaubsplanung

• Mitwirkung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements

• Teilnahme an abteilungsübergreifenden Terminen und Sitzungen

• Sicherstellung der abteilungsinternen Vertretungsregelung

• Zudem umfasst Ihre Tätigkeit in unserem Hause die selbstständige Ermittlung der DRG durch fachgerechtes Kodieren anhand der Patientenakte

• Sie begleiten das MDK Management in enger persönlicher Abstimmung mit der Fachabteilung

• Als Teil eines multiprofessionellen Teams übernehmen Sie bei Bedarf abteilungs- und klinikübergreifende Vertretungen