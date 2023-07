Arzneimittel-Richtlinie: FAQ (häufig gestellte Fragen) aktualisiert Stand 01.11.2018 - Nach Neufassung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) zum 1. April 2009 hat die KBV einen Fragen- und Antwortenkatalog erstellt. Diese FAQ sollen dem verordnenden Arzt die Möglichkeit geben, sich bei Fragen zur Auslegung der AM-RL zu informieren (Kassenärztliche Bundesvereinigung, PDF, 226 kB).

Nach Neufassung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) zum 1. April 2009 hat die

Kassenärztliche Bundesvereinigung einen Fragen- und Antwortenkatalog erstellt. Der

FAQ soll dem verordnenden Arzt die Möglichkeit geben, sich bei Fragen zur Auslegung

der AM-RL zu informieren.

Der FAQ wurde zuletzt am 01.11.2018 aktualisiert.

FAQ AM-RL Anlage III

Der FAQ ist in drei Teile gegliedert:

a) Allgemeiner Teil

Hier werden allgemeine Fragen zur Gültigkeit und zum Verständnis der

Regelungen der Anlage III beantwortet.

b) Indikationsbezogener Teil

Hier werden Angaben zu den einzelnen Regelungspunkten der Anlage III gegeben.

Die Reihenfolge und Nummerierung entspricht dem Hauptteil der Anlage III. Fragen

und Beispiele werden beantwortet und gegründet.

c) Sonstige Fragen

Hier werden weitere Angaben zu bestimmten Arzneimitteln gegeben, insbesondere

zur Verordnungsfähigkeit in bestimmten Arzneimittelgruppen wie z. B.

Mineralstoffe, für die in der bis 2009 gültigen AM-RL noch konkrete Einschränkungen/Ausschlüsse

für die Verordnungsfähigkeit formuliert wurden. Diese

sind zum Teil nicht mehr notwendig geworden, da die apothekenpflichtigen

Arzneimittel generell von der GKV ausgeschlossen sind (Ausnahme: Kinder bis 12

Jahren und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis 18 Jahren).