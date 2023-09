Pflegedirektor Spitaeler Hochrhein GmbH Waldshut-Tiengen

Die Spitäler Hochrhein GmbH, Waldshut-Tiengen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Pflegedirektor (w/m/i) (Stellenanzeige).

E-Mail: jobs@klhr.de

Mehr Informationen: www.spitaeler-hochrhein.de

Spitäler Hochrhein GmbH

Pflegedirektor

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Management Pflege

· Sie sind sowohl fachlich als auch disziplinarisch für den Pflege- und Funktionsdienst mit rund 260 Mitarbeitern verantwortlich

· Sie koordinieren die Personaleinsatzplanung für einen bedarfsgerechten Einsatz der personellen Ressourcen in der Pflege

· In Ihrer Funktion sind Sie für die Umsetzung und Mitgestaltung der strategischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Klinik mitverantwortlich

· Sie steuern und stellen gemeinsam mit Ihren Kollegen im Team die pflegerische Patientenversorgung nach aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen sicher und entwickeln die Qualitätsstandards und Prozesse in der Pflege weiter

· Die Gestaltung und Umsetzung zukunftsweisender Projekte gehört ebenso zu Ihrem Aufgabenfeld wie die kontinuierliche Synchronisierung und Optimierung der Arbeitsabläufe

· Eine ziel- und ergebnisorientierte Kooperation und Kommunikation im Team sowie mit anderen Abteilungen, Berufsgruppen und Vorgesetzten liegt Ihnen am Herzen