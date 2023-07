Stationaere geriatrische Rehabilitation in Thueringen

Stationäre geriatrische Rehabilitation in Thüringen - Neue Versorgungsangebote für ältere Menschen (VdEK).

Thüringen ist das Land der Senioren. „In unserem Freistaat“, so Dr. Arnim Findeklee, Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen, „vollzieht sich der demografische Wandel besonders rasch. Der adäquaten Versorgung älterer Menschen muss demzufolge medizinisch, aber

auch versorgungspolitisch ein hoher Stellenwert eingeräumt werden.“

Ziel ist es, den alten und betagten Menschen möglichst lange ein

selbstbestimmtes Leben im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Nach diesem

Leitgedanken wird mit dem Aufbau von geriatrischen rehabilitativen

Behandlungsmöglichkeiten ein neues Versorgungsangebot für ältere Menschen

etabliert.

Geriatrische Patienten konnten bisher ausschließlich in geriatrischen

Fachabteilungen an Akutkrankenhäusern und in geriatrischen Fachkrankenhäusern

behandelt werden.

Seit 1.1.2019 wurde die bisherige Versorgung um die stationäre Rehabilitation

ergänzt. Dafür schlossen die Thüringer Krankenkassen mit dem SRH Klinikum Suhl

und der m&i Fachklinik Bad Liebenstein zur Erbringung von Leistungen der

stationären geriatrischen Versorgung entsprechende vertragliche Regelungen.

Die Rehabilitation kann damit in einer stationären Reha-Einrichtung erfolgen.

Dies ermöglicht eine individuell auf den älteren Menschen abgestimmte, komplexe

ärztliche Behandlung, einschließlich notwendiger pflegerischer Maßnahmen im

Sinne einer unterstützenden aktivierend-therapeutischen Pflege.

Damit ist eine individuelle und insbesondere auf die Belastbarkeit des

Patienten erforderliche Behandlung möglich, was letztendlich auch dem Grundsatz

„Rehabilitation vor Pflege“ entspricht.

Quelle: VdEK, 24.01.2019