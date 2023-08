NRW und Bayern lehnen weitere Zentralisierungen im Gesundheitswesen ab (Pressemitteilung).

Karl-Josef Laumann und Melanie Huml: Regionale Gliederung der landesunmittelbaren Ortskrankenkassen soll erhalten bleiben Nordrhein-Westfalen und Bayern setzen sich im Interesse der Bürgerinnen und

Bürger für mehr Föderalismus im Gesundheitswesen ein.

Gesundheit, Krankenkasse, Morbi-RSA

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit:

Nordrhein-Westfalen und Bayern setzen sich im Interesse der Bürgerinnen und

Bürger für mehr Föderalismus im Gesundheitswesen ein. Bayerns

Gesundheitsministerin Melanie Huml betonte am Dienstag in München: „Versorgung

findet bei den Menschen vor Ort statt - und nicht am grünen Tisch in Berlin.

Deshalb muss es mehr Spielräume für die Vertragspartner vor Ort geben!“

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann unterstrich: „Wir

lehnen weitere Zentralisierungen im Gesundheitswesen ab. Deshalb fordern

Nordrhein-Westfalen und Bayern auch übereinstimmend von der Bundesregierung den

Erhalt der regionalen Gliederung der landesunmittelbaren Ortskrankenkassen.

Deren bundesweite Öffnung würde zu negativen Folgen für die Versorgung vor Ort

und für den flächendeckenden Service für die Versicherten führen.“

Außerdem dringen die beiden Bundesländer auf mehr Transparenz und Gerechtigkeit

im Wettbewerb der Krankenkassen untereinander. Huml erläuterte: „Dafür ist eine

faire Finanzierungsgrundlage unter Berücksichtigung der regionalen

Gegebenheiten zwingend erforderlich. Wir verlangen deshalb die umgehende

Einführung eines Regionalfaktors im Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen

Krankenversicherung (Morbi-RSA) - und zwar eingebettet in eine ausgewogene

Gesamtreform der Kassenfinanzierung.“

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist bereits festgehalten, dass der

Risikostrukturausgleich mit dem Ziel eines fairen Wettbewerbs weiterentwickelt

und vor Manipulation geschützt werden soll. Nach den bisher vorliegenden

Zeitplanungen des Bundesgesundheitsministeriums soll dazu im Frühjahr 2019 ein

Gesetzentwurf vorgelegt werden.

Laumann betonte: „Die Reform muss auf jeden Fall sicherstellen, dass

Krankenkassen ihre regionalen Ausgaben mit den Zuweisungen aus dem Morbi-RSA

decken können. Denn eine andauernde Unterfinanzierung würde absehbar das

bestehende Niveau der Versorgung der Versicherten in Nordrhein-Westfalen und

Bayern gefährden.“



Quelle: Pressemitteilung, 12.03.2019