Geschaeftsfuehrung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein steht hinter dem Krankenhaus Mayen

Geschäftsführung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein steht hinter dem Krankenhaus Mayen (Pressemitteilung).

Für alle fünf Standorte gelten die gleichen Maßstäbe zur qualitativ hochwertigen Versorgung Mit Unterschriftenaktionen und einer Petition setzen sich Politik und Bevölkerung rund

um Mayen derzeit für den Erhalt des St. Elisabeth Krankenhauses in Mayen, einem von fünf Standorten des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, ein. „Und das, obwohl der Standort in

keinster Weise zur Diskussion steht und Aktionen wie diese zu einer großen Verunsicherung führen. Diesen begegnen wir, in dem wir intern im Unternehmen und über die Medien noch

einmal umfassend Stellung nehmen“, betonen die beiden Geschäftsführer Dr. Moritz Hemicker und Martin Stein.

So wie an allen Standorten wird auch in Mayen eine Wachstumsstrategie verfolgt.

„Das erweitert einerseits auf lange Sicht das medizinische Angebot für die

Bevölkerung vor Ort und stellt andererseits einen Erfolgsfaktor für das

jeweilige Krankenhaus dar“, so der Kaufmännische Geschäftsführer Martin Stein.

„Das St. Elisabeth wird keinesfalls eine Portalklinik und ist mehr als ein

normaler Grundversorger“, unterstreicht in diesem Zusammenhang der Medizinische

Geschäftsführer Dr. Moritz Hemicker und erläutert die Begriffe: „Bei einer

Portalklinik handelt es sich in der Regel um eine Einrichtung, die mit einem

minimalistischen Basisangebot von nur einigen wenigen Betten das Ziel der Erst-

oder Notversorgung verfolgt, um die Patienten dann schnellstmöglich in eine

Klinik mit höherwertigem Angebot zu verlegen. Unter einem Grundversorger

versteht man üblicherweise ein kleines Krankenhaus mit meist nur einer

ungeteilten und wenig spezialisierten internistischen sowie chirurgischen

bettenführenden Abteilung. Häufig haben diese Häuser weniger als 150 Betten.“

Das Mayener Krankenhaus besitzt derzeit 251 Betten im Landeskrankenhausplan und

wird in Kürze auf 269 aufgestockt. Demnach hat das GK-Mittelrhein auch hier das

Land hinter sich, weil es das St. Elisabeth durch die Erhöhung der Bettenzahl

stärkt. Die Innere Abteilung ist mit interventioneller Kardiologie,

Gastroenterologie, Onkologie, Geriatrie und Palliativmedizin sehr breit

aufgestellt. Insbesondere die Rund-um-die-Uhr-Herzkatheterbereitschaft weist es

als zentrale Anlaufstelle für Notfälle aus. Der chirurgische Bereich ist

subspezialisiert in Orthopädie/Unfallchirurgie (mit über 300

Gelenkersatzoperationen pro Jahr) und Viszeralchirurgie, um dem hohen

Qualitätsstandard gerecht zu werden. Die Frauenheilkunde mit zertifiziertem

Brustzentrum deckt die Behandlung der meisten Indikationen in diesem Bereich

ab. Gestärkt wird die Geburtshilfe mit über 600 Geburten pro Jahr auch durch

die Kinder- und Jugendmedizin. Abgerundet wird dieses umfangreiche medizinische

Angebot mit den Belegabteilungen und Therapie- und Rehabilitationsangeboten von

Rehafit. „Wie man in diesem Zusammenhang von Portalklinik oder gar Schließung

sprechen kann, ist für uns nicht nachvollziehbar und völlig absurd“, so die

beiden Geschäftsführer.

Zumal in Mayen gerade umfangreich geplant und investiert wird. „Aufgrund der

Komplexität der Maßnahmen und Abstimmungen der Planungsschritte ist es leider

zu Verzögerungen gekommen, aber jetzt sind wir auf einem erfolgreichen Weg“,

betont Georg Kohl, Geschäftsführender Direktor in Mayen. „Die Renovierung der

gynäkologischen Ambulanz ist abgeschlossen, der Umzug von Geriatrie und

Palliativmedizin durchgeführt, sodass die Baumaßnahme Palliativstation im Juni

startet. Der Umbau der Radiologie wird im Herbst beginnen und schafft die

Voraussetzung für den Neubau des Herzkatheterbereiches und die Installation

eines neuen Gerätes, dessen Planungen bereits parallel anlaufen. Dennoch wird

die jetzige Anlage im Juni nochmals auf den röntgentechnisch neuesten Stand

gebracht.

Um solche Investitionen zu tätigen, muss sich das Unternehmen mit rund 4000

Mitarbeitern täglich dem immer schärfer werdenden Wettbewerb stellen. „Dies

aber nicht im Sinne von Gewinnmaximierung oder Profitstreben, wie zuweilen

behauptet wird. Im Gegensatz zu privaten Klinikketten sind wir ein

gemeinnütziges Unternehmen. Auch arbeitet unser Aufsichtsrat ehrenamtlich. Wir

schütten an keinen Gesellschafter Gewinne aus. Jeder von unseren Mitarbeitern

hart erarbeitete Euro bleibt im Unternehmen. Das unterscheidet uns von einem

Teil unserer Mitbewerber“, erläutert Dr. Moritz Hemicker und Martin Stein

ergänzt: „Aber der Kreislauf zwingt uns dazu, Gewinne zu erwirtschaften, weil

die Bundesländer ihrer Verpflichtung, die Investitionen zu übernehmen, nicht in

ausreichendem Maß nachkommen können. Zu wenige Investitionen bedeuten auf lange

Sicht eine Einschränkung in der Wettbewerbsfähigkeit. Dies kann

existenzbedrohend werden. Zumal sich die Rahmenbedingungen im deutschen

Krankenhauswesen, insbesondere seit Einführung der sogenannten Fallpauschalen

(DRGs) 2003/2004, Jahr für Jahr verschärfen. „Ziel dieses Systems ist es aus

unserer Sicht, für Wettbewerb unter den Krankenhäusern zu sorgen, um damit zu

einer Reduktion der Anzahl an Krankenhäusern zu gelangen. Die Bundespolitik ist

der Auffassung, es gäbe im internationalen Vergleich zu viele vorgehaltene

Krankenhausbetten in Deutschland. Systembedingt werden den Krankenhäusern

jährlich erhebliche Mittel entzogen. In unserem gesamten Unternehmen macht das

jedes Jahr einen Millionenbetrag aus, den wir an anderer Stelle wieder

kompensieren müssen“, beschreibt Stein die Situation.

Aufgabe der Geschäftsführung ist es, jeglichen Schaden abzuwenden und Konzepte

zu entwickeln, die die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit stärken. Solche

Konzepte ziehen Veränderungen nach sich, wie etwa in Küche und Labor. „Die

Umstellung der Speisenversorgung auf entweder Tiefkühlkost oder Sous vide

(Vakuumgaren) ist noch nicht final entschieden. Grundlage unserer Überlegungen

sind viele positive Erfahrungswerte hinsichtlich Geschmack, ausgewogener

Ernährung und Hygiene anderer Häuser. Die Versorgung der Patienten hat absolute

Priorität, das gilt auch für die Küche“, so Stein. „Auch in Sachen Labor ist

noch keine finale Entscheidung für einen Anbieter gefallen und durch die

Umstellung ist das Versorgungsniveau in keinster Weise beeinträchtigt“,

bekräftigt Hemicker. „Es gibt auch hier zahlreiche Erfahrungswerte von Häusern,

die das bereits seit 10 bis 15 Jahren betreiben. Zum Teil handelt es sich um

deutlich größere Häuser mit entsprechend hohen Notfallversorgungsniveaus.“

Beiden Geschäftsführern ist auch die Tragweite bewusst: „Wir bedauern es sehr,

dass auf einen Teil der Mitarbeiter unter Umständen besondere Härten zukommen.

Diese versuchen wir mit aller Kraft zu minimieren, indem wir entweder andere

Jobangebote im Unternehmen suchen und anbieten oder bei der Jobfindung

unterstützen.“

Auch wenn wir Anpassungen vorrangig in patientenfernen Bereichen vornehmen,

gibt es auch in der direkten Patientenbehandlung finanzielle Vorgaben. „Wir

müssen mit dem auskommen, was wir von den Kostenträgern (bspw. den

Krankenkassen) an Geldern erhalten bzw. vergleichen, wie andere erfolgreiche

Häuser es schaffen, mit diesen gleichen Mitteln zu arbeiten. Wichtig für uns

ist es dann, an allen unseren Standorten die gleichen Maßstäbe anzusetzen“, so

Stein, der auf die Vorteile des Verbundes verweist: „Ein größerer Verbund kann

wirtschaftlicher arbeiten, weil er zusammen ein breiteres medizinisches Angebot

mit abgestimmten Patientenpfaden anbieten kann. Mengenbündelungen im Einkauf

erzielen bessere Preise. Die Zusammenfassung von nicht direkt

patientengebundenen Abteilungen ermöglicht es, wirtschaftlicher zu arbeiten.

Letztlich weist ein Verbund wie das GK-Mittelrhein eine bessere Risikostreuung

auf. Das heißt, dass eine temporäre finanzielle Schwäche eines Bereiches oder

Hauses besser aufgefangen werden kann.“

„Daher stärken wir auch im Verbund die Pflege. Konzernweit sind Aufstockungen

geplant und die Kampagne www.pflegestark-gk.de ist initiiert“, berichtet

Hemicker.

Zur Stärkung trägt darüber hinaus auch die Zusammenlegung der beiden Häuser

Kemperhof und Ev. Stift in Koblenz bei. In beiden Häusern müsste erheblich

investiert werden, um sie auf einen zeitgerechten und damit wettbewerbsfähigen

Stand zu bringen. „Es ist aber in der räumlichen Nähe zueinander sinnvoller, in

einen größeren Standort zu investieren als zwei Standorte separat zu sanieren.

Es geht also nicht darum, sich hier einen Prestigebau zu leisten, den zudem die

anderen noch mitfinanzieren müssten“, geht Stein auf die Vorwürfe ein. Ganz im

Gegenteil werden die Baumaßnahmen sehr funktional und wirtschaftlich gestaltet

– von starken Koblenzer Standorten profitiert das gesamte Unternehmen.

„Mit Maßnahmen wie den oben genannten setzen wir uns für die Zukunftsfähigkeit

des GK-Mittelrhein ein. Aber auch insgesamt ist es uns wichtig, uns im Dialog

mit den Gremien, der Politik, den Verbänden und den Kostenträgern dafür

einzusetzen, dass sich die allgemeinen Rahmenbedingungen für eine optimale

Patientenversorgung und gute Arbeitsplätze wieder verbessern“, so das Fazit der

beiden Geschäftsführer.

Quelle: Pressemitteilung, 07.05.2019