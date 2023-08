Priorisierung oder unbegrenzte Ressourcen in Orthopädie und Unfallchirurgie? (Springer).

Die Entwicklung des Gesundheitswesens in Deutschland stößt zunehmend an personelle und ökonomische Grenzen. Ein gesellschaftlicher Konsens und ein politisches Konzept, an welcher Stelle Schwerpunkte gefördert werden und für welche Leistungen das Geld vornehmlich

ausgegeben werden soll, existiert in der Breite nicht. Sobald sich abzeichnet – und das ist jetzt! – dass die Ressourcen begrenzt sind, muss eine Priorisierung greifen, um die alternativ drohende Rationierung von Leistungen zu vermeiden.

[...]

Quelle: Springer, 02.05.2019