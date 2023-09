NRW-Gesundheitswirtschaft wächst im Jahr 2018 um 2,2 Prozent (IT.NRW).

Die Bruttowertschöpfung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft belief sich 2018 nach derzeitigem Berechnungsstand auf 63,2 Milliarden Euro.

Gesundheitswirtschaft belief sich 2018 nach derzeitigem Berechnungsstand auf

63,2 Milliarden Euro; das waren 9,9 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in

Nordrhein-Westfalen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, war die Bruttowertschöpfung in der

Gesundheitswirtschaft damit preisbereinigt um 2,2 Prozent höher als 2017,

während die NRW-Gesamtwirtschaft im gleichen Zeitraum um 0,9 Prozent gestiegen

ist. Seit 2010 verzeichnete die Gesundheitswirtschaft am Rhein und Ruhr einen

konstanten Zuwachs: Die Wirtschaftsleistung in der Gesundheitswirtschaft war

2018 preisbereinigt um 13,0 Prozent höher als im Jahr 2010, im Durchschnitt

aller Bundesländer lag der Anstieg bei 16,1 Prozent.

2018 arbeiteten in NRW rund 1,3 Millionen Erwerbstätige in der

Gesundheitswirtschaft; das waren 14,1 Prozent aller Erwerbstätigen des Landes.

Gegenüber 2017 erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl im Gesundheitsbereich um

rund 31 500 Personen bzw. 2,4 Prozent; im Durchschnitt aller Bundesländer waren

es 2,1 Prozent. Die Erwerbstätigenzahl in der NRW-Gesundheitswirtschaft war

2018 um 19,1 Prozent höher als 2010.

Tabellarische Daten der Grafik

Bei den vorliegenden Daten handelt es sich um Ergebnisse vorläufiger

Berechnungen der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der

Länder”, dem auch der Landesbetrieb IT.NRW angehört. Diese und weitere

Informationen zur Methodik der Berechnungen finden Sie im Internet unter

www.ggrdl.de. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 07.06.2019