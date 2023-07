PKMS-Grundlagenseminar

Um die Erlöse der hochaufwendigen Pflege über den PKMS zu sichern bedarf es mehr als Grundkenntnisse, wie die aktuellen MDK-Prüfungen zeigen: Fortgeschrittenen-Seminar in kleiner Gruppe zum Verbesserungspotential bei der Dokumentation und Sicherheit bei MDK-Prüfungen. Grundkenntnisse zum PKMS können z.B. am Tag zuvor im Grundlagenseminar wiederholt werden. 1-Tages-Seminare mit max. 15 TN z.B. am 09.09. (Grundlagen) und 10.09.2019 (Fortgeschrittene) bei Stuttgart oder 16.09. (Grundlagen) und 17.09.2019 (Fortgeschrittene) in Erfurt (Medizinische Dokumentation Kuypers).