Abschlussbericht zu Biologika bei Rheuma: Evidenzlage deutlich verbessert, jedoch noch immer fehlende Direktvergleiche (IQWiG, PDF, 14 MB).

Nur wenige Unterschiede zwischen den Wirkstoffen nachweisbar / Operationalisierung von Endpunkten kann Ergebnisse beeinflussen Im Sommer 2018 legte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) seinen Vorbericht zur Nutzenbewertung von biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen – sogenannten Biologika – in der Rheuma-Therapie vor und bat um Stellungnahmen. Jetzt wurde der umfangreiche

Abschlussbericht veröffentlicht. Danach fehlen nach wie vor Langzeituntersuchungen und vor allem Studien, in denen mindestens zwei der neun zu bewertenden Wirkstoffe gegeneinander getestet wurden – und das, obwohl Biologika seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten auf dem Markt sind und an

potenziellen Studienteilnehmern kein Mangel herrscht. Dennoch gibt es wichtige

neue Erkenntnisse, nicht zuletzt, weil Hersteller dem IQWiG auf Anfrage weitere

Auswertungen älterer Studien übermittelt haben.

Wirkstoffe aus Zellkulturen

Die rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung und die häufigste Form

der chronisch entzündlichen Gelenkerkrankungen. Die Patientinnen und Patienten

leiden unter Schmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung, depressiven Verstimmungen,

körperlichen Funktionseinschränkungen und einem Verlust von Lebensqualität,

Selbstständigkeit und Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben. Die

Behandlung zielt vorrangig darauf ab, sie weitgehend von Krankheitssymptomen zu

befreien und die Gelenkzerstörung zu verhindern (Remission). Wo dies nicht

möglich ist, soll zumindest die Krankheitsaktivität verringert werden.

Zur Behandlung werden unter anderem biotechnologisch hergestellte

erkrankungsmodifizierende Antirheumatika eingesetzt, sogenannte Biologika. Sie

werden aus Zellkulturen gewonnen und greifen an verschiedenen Stellen des

Entzündungsprozesses an. Biologika sind unter bestimmten Bedingungen sowohl in

der Erstlinientherapie als auch für weitere Therapielinien zugelassen, und zwar

teils in Kombination mit dem Arzneimittel Methotrexat und teils als

Monotherapie. Daraus ergeben sich sieben Therapiesituationen, für die das IQWiG

im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) die Vor- und Nachteile der

neun Substanzen untersuchen sollte.

Auch nach fast zwei Jahrzehnten kaum Vergleichsstudien

Nach wie vor fehlen Langzeituntersuchungen und vor allem Studien, in denen

mindestens zwei der neun zu bewertenden Wirkstoffe gegeneinander getestet

wurden – und das, obwohl Biologika seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten auf dem

Markt sind und an potenziellen Studienteilnehmern kein Mangel herrscht.

Zur Untersuchung der Vor- und Nachteile der Biologika bieten sich sogenannte

Netzwerk-Metaanalysen an, in denen man klinisch und methodisch hinreichend

ähnliche Paarvergleiche zu einem Netzwerk zusammenfügt, das im Idealfall den

Vergleich eines jeden Wirkstoffs mit jedem anderen ermöglicht.

Wenig Nachweise für Unterschiede zwischen den Biologika

In der Erstlinientherapie in Kombination mit Methotrexat gibt es beim primären

Therapieziel, der klinischen Remission, keinen Anhaltspunkt für einen höheren

oder geringeren Nutzen eines Biologikums gegenüber den anderen. Eine niedrige

Krankheitsaktivität war mit Adalimumab und mit Etanercept besser zu erreichen

als mit Certolizumab Pegol oder Tocilizumab, woraus sich jeweils ein

Anhaltspunkt für einen höheren Nutzen ergibt. Weitere Unterschiede zeigten sich

nicht.

Nach dem Versagen von Methotrexat allein können die Patienten zusätzlich ein

Biologikum erhalten. In dieser Therapiesituation zeigte sich für alle

Wirkstoffe mit Ausnahme von Etanercept ein höherer Nutzen im Vergleich zu

Anakinra. Für Certolizumab Pegol gibt es einen Anhaltspunkt für einen höheren

Schaden wegen mehr Nebenwirkungen im Vergleich zu allen anderen Wirkstoffen.

Darüber hinaus zeigten sich unter Golimumab und Tocilizumab mehr Nebenwirkungen

als unter Infliximab; unter Tocilizumab brachen außerdem mehr Patientinnen und

Patienten die Therapie wegen Nebenwirkungen ab als unter Abatacept. Diese

Ergebnisse wurden jeweils als Anhaltspunkt für einen höheren Schaden gewertet.

Für die Kombinationstherapie nach Biologikum-Versagen hat die Übermittlung von

Daten zu den passenden Teilpopulationen Aussagen zu einigen Biologika und

Endpunkten ermöglicht. Auch zur Monotherapie nach Methotrexat-Unverträglichkeit

konnten nun – erstmals überhaupt – Ergebnisse zu Endpunkten ermittelt werden,

die in den Studienunterlagen ursprünglich nicht enthalten waren.

Für die drei verbleibenden Therapiesituationen der Nutzenbewertung war wegen

der unzureichenden Datenlage kein Fazit möglich.

Neue Auswertungen verbesserten Grundlage für Netzwerk-Metaanalysen

Neben den Ergebnissen zum Nutzen und Schaden der Biologika zeigt diese

Bewertung exemplarisch, wie auch die Daten älterer Studien für neue Methoden

wie Netzwerk-Metaanalysen genutzt werden können. Diese Methode kann nur

eingesetzt werden, wenn die Patientenpopulationen, die in die Analyse eingehen,

hinreichend ähnlich sind. Das wurde hier für viele Studien erreicht, indem die

Hersteller auf der Basis alter Studiendaten neue Analysen der relevanten

Patientenpopulationen zur Verfügung stellten. Weitere Reanalysen der alten

Daten betrafen die Nutzen-Endpunkte klinische Remission und niedrige

Krankheitsaktivität: Auf Basis der aktuellen Definitionen dieser Endpunkte

berechneten die Hersteller Ergebnisse für diejenigen Studien neu, in denen

ältere Definitionen verwendet worden waren. Diese wichtigen Informationen

stehen nun erstmals auch für zukünftige Bewertungen von Arzneimitteln zur

Behandlung der rheumatoiden Arthritis zur Verfügung.

Operationalisierung der Endpunkte kann Nutzen-Aussagen beeinflussen

Beispielsweise fielen die Ergebnisse für den Wirkstoff Tocilizumab unter

Verwendung einer aktuellen Definition, die keine Entzündungsparameter

einbezieht, durch die Bank weniger positiv aus als unter Verwendung der älteren

Operationalisierung, in die Entzündungsparameter eingehen. Diese Unterschiede

in den Ergebnissen sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass Tocilizumab im

Vergleich mit anderen Biologika verstärkt auf die Entzündungsparameter wirkt.

Erst die Verwendung der aktuellen Operationalisierung ohne Entzündungsparameter

ermöglicht einen fairen Vergleich der Biologika untereinander.

Diskussion über Voraussetzungen für sinnvolle Netzwerk-Metaanalysen

Aus einem allzu dünn besetzten Netzwerk lassen sich keine zuverlässigen

Aussagen über die Fragestellung des Auftrags ableiten. Das IQWiG hatte sich für

eine 50-Prozent-Schwelle entschieden: Netzwerk-Metaanalysen wurden nur zu

Therapiesituationen berechnet, für die Daten zu mindestens der Hälfte der

jeweils zugelassen Biologika vorlagen. Daher wurden einige kleinere

Studienpools, einzelne Endpunkte oder seltener vorgenommene

Operationalisierungen von Endpunkten nicht untersucht.

Im Stellungnahmeverfahren haben mehrere Teilnehmer diesen Schwellenwert

kritisiert. In der Diskussion war aber keine homogene Argumentationsrichtung

erkennbar. Es gab keinen adäquaten alternativen Vorschlag, der dem Ziel des

Auftrags an das IQWiG, nämlich dem Vergleich der Biologika untereinander,

annähernd gerecht geworden wäre.

Quelle: IQWiG, 14 MB