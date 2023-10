Barmer Krankenhausreport 2019 - Schwerpunkt: Patient Blood Management (PBM) (Download, PDF, 3,9 MB).

Rund eine Million Blutkonserven vermeidbar Berlin, 12. September 2019 – Deutschland benötigt so viel Spenderblut pro Kopf wie kein anderes Land. Allein im Jahr 2017 wurden hierzulande mehr als 3,2 Millionen Blutkonserven eingesetzt. Deutsche Krankenhäuser könnten jedoch rund eine Million Blutkonserven pro Jahr einsparen. Die Voraussetzung dafür ist,

Patientinnen und Patienten wie beispielsweise in den Niederlanden konsequent

mit einem speziellen Behandlungskonzept zur Stärkung der körpereigenen

Blutreserven, dem „Patient Blood Management“ (PBM), auf planbare Operationen

vorzubereiten. Zu diesem Schluss kommt der BARMER-Krankenhausreport 2019, den

die Krankenkasse am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat. „Im Sinne der

Patientensicherheit sollten Bluttransfusionen so sparsam wie möglich eingesetzt

und das Patient Blood Management bundesweit konsequent umgesetzt werden. Damit

werden Patientinnen und Patienten auf Operationen besser vorbereitet, unnötige

Blutverluste reduziert und Transfusionen samt ihren Risiken seltener“, sagte

der Vorstandsvorsitzende der BARMER, Prof. Dr. Christoph Straub.

PBM vor allem für Millionen von Anämie-Patienten hilfreich

Helfen kann Patient Blood Management vor allem den Millionen Menschen mit

Blutarmut in Deutschland, die einen planbaren operativen Eingriff vor sich

haben. Dadurch sollen die Risiken und Nebenwirkungen einer Transfusion

vermieden werden. PBM fußt im Wesentlichen auf drei Säulen. Neben der

Behandlung von Anämie-Patienten vor einem planbaren Eingriff wird der

Blutverlust während eines Klinikaufenthaltes insgesamt reduziert. Dazu wird dem

Patienten zum Beispiel zu diagnostischen Zwecken so wenig Blut wie möglich

abgenommen. Transfusionen kommen erst bei dringendem Bedarf zum Einsatz.

„Andere Staaten wie etwa die Niederlande sind viel weiter bei der Umsetzung des

Patient Blood Managements. Es ist Zeit, dass Deutschland nachzieht, weil PBM

ein zentraler Schritt für mehr Patientensicherheit ist. Hierzulande nutzen

bisher aber nur wenige Kliniken aktiv das PBM“, sagte Prof. Dr. Boris Augurzky,

Autor des Krankenhausreports und Leiter des Kompetenzbereichs „Gesundheit“ am

RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Rund 40 Krankenhäuser

seien offiziell Mitglied im „Deutschen PBM-Netzwerk“.

Weniger Transfusionen und geringere Sterblichkeit bei Operationen

Um die Effekte des Patient Blood Managements näher zu beleuchten, vergleicht

die aktuelle Analyse der BARMER Patientinnen und Patienten mit und ohne Anämie

in acht ausgewählten Behandlungen oder Eingriffen über die Jahre 2005 bis 2016

miteinander. Demnach bekämen Anämie-Patientinnen und -Patienten häufiger

Bluttransfusionen verabreicht als Personen ohne Blutarmut. So erhielten rund 67

Prozent der Anämie-Betroffenen bei einer Herzkranzgefäß-Operation eine

Bluttransfusion, während es bei den Patientinnen und Patienten ohne Anämie nur

49 Prozent waren. Bei Darmkrebsoperationen lag das entsprechende Verhältnis bei

41 zu 27 Prozent. „Planbare Operationen sollten möglichst nur noch nach einer

Behandlung der Blutarmut erfolgen. Denn unbehandelt weisen die Betroffenen

nicht nur schlechtere Behandlungsergebnisse auf, auch die Sterblichkeitsrate

ist bei bestimmten Eingriffen höher“, so Straub mit Blick auf die Ergebnisse

des Krankenhausreports. So liege die Sterblichkeitsrate bei Anämie-Patientinnen

und -Patienten mit einer Herzkranzgefäß-Operation unmittelbar nach dem Eingriff

bei rund vier Prozent. Die entsprechende Rate ohne Anämie betrage nur zwei

Prozent.

Deutliche regionale Unterschiede bei Transfusionsquoten

Den Reportergebnissen zufolge gibt es zudem deutliche regionale Unterschiede

bei den Transfusionsraten. In Bayern und Baden-Württemberg erhielten zum

Beispiel nur 6,1 beziehungsweise 6,3 Prozent der Patientinnen und Patienten bei

einer Operation Bluttransfusionen. In anderen Bundesländern wie

Mecklenburg-Vorpommern wurden knapp acht Prozent erreicht. „Über die Gründe

dieser regionalen Unterschiede lässt sich nur spekulieren. Womöglich werden

jeweils unterschiedlich stark blutsparende Operationstechniken eingesetzt. Ein

Grund könnten auch verschiedene Grenzwerte sein, die bestimmen, ab welchem

Blutverlust eine Blutkonserve bereits transfundiert wird“, betonte Augurzky.

Insgesamt zeige sich aber ein positiver Trend, denn seit dem Jahr 2009 sei in

allen Bundesländern ein Rückgang bei Bluttransfusionen zu verzeichnen. Ein

Beispiel dafür ist laut dem Krankenhausreport Mecklenburg-Vorpommern. Hier

betrug die Transfusionsrate vor zehn Jahren noch zehn Prozent.



