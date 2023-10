Intersektorale Gesundheitszentren - Chance für kleine Krankenhäuser?! (Solidaris).

Die gegenwärtigen Versorgungsstrukturen des deutschen Gesundheitssystems sind nach wie vor durch eine starke Fragmentierung gekennzeichnet. Gleichzeitig bringen sowohl der demografische als auch der strukturelle Wandel insbesondere für kleine Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen große Herausforderungen mit sich. Dies ist verbunden mit einer fortwährenden Diskussion über den Einsatz neuer

Versorgungsformen. Ein Themenschwerpunkt ist dabei die Betrachtung des

potenziellen Mehrwerts innovativer Versorgungskonzepte hinsichtlich der

Steigerung von Effizienz und Effektivität der Gesundheitsversorgung.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, in dessen Zuge zum einen die

Alterung der Bevölkerung und zum anderen aufgrund der

medizinisch-technologischen Entwicklung eine gestiegene und weiterhin steigende

Lebenserwartung zu beobachten ist, besteht weiterer Handlungsbedarf. Das

Krankheitsspektrum hat sich hin zu Multimorbidität und vermehrt chronischen

Erkrankungen gewandelt. Aufgrund der veränderten Krankheitsbilder und der

Differenzierung medizinischer Fachdisziplinen ist es erforderlich, dass der

Informationsaustausch an den Schnittstellen der einzelnen Versorgungssektoren

koordiniert und optimiert wird. Insbesondere im Hinblick auf eine

patientenorientierte Struktur im Versorgungsprozess bedeutet dies, dass der

Patient hinsichtlich des Ressourceneinsatzes möglichst effektiv und effizient

durch das Gesundheitssystem gelotst werden sollte. Bezüglich der Sicherstellung

der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum und in strukturell schwächeren

Regionen stellen diese Entwicklungen zusätzliche Herausforderungen dar.

Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und Möglichkeiten eröffnet,

Versorgungsformen zu entwickeln, die über die bislang im Sozialgesetzbuch

Fünftes Buch (SGB V) enthaltenen Formen hinausgehen. Bereits im SGB V

definierte Handlungsformen, mit denen die qualitativ hochwertige

Gesundheitsversorgung in Deutschland sichergestellt werden soll, umfassen zum

Beispiel die besondere Versorgung nach § 140a SGB V, Modellvorhaben nach §§ 63

– 65 SGB V sowie Medizinische Versorgungszentren nach § 95 SGB V.

Wie aktuelle Studienergebnisse der Oberender AG in Zusammenarbeit mit einem

Team der Universität Bayreuth beauftragt durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung

belegen, bietet eine Erweiterung der ambulanten

Versorgung, insbesondere in ländlichen Gebieten, hin zu ambulanten

Versorgungszentren und damit der Bündelung der Versorgungsaktivitäten hohes

Potenzial im Rahmen der Bemühungen, einerseits die Gesundheitsversorgung auf

dem Land sicherzustellen und anderseits die dortige Versorgungsqualität auf

einem adäquaten Niveau zu halten. Im Rahmen der Studie wurde das Konzept der

intersektoralen Gesundheitszentren (IGZ) untersucht. Es handelt sich dabei um

ein Versorgungskonzept, das einerseits die klassische ambulante Versorgung und

andererseits die erweiterte ambulante Versorgung umfasst. Die sogenannten

Kernleistungen erstrecken sich auf allgemeinärztliche, internistische

und weitere konservative Angebote durch niedergelassene Ärzte und

qualifiziertes Pflegepersonal.

Durch eine Verankerung der IGZ im ambulanten Sektor wird es möglich, zukünftig

Leistungen ambulant zu erbringen, die gegenwärtig noch stationär erbracht

werden. Durch den Zusammenschluss zu bzw. die Umwandlung in ambulante Zentren

wird das Ziel verfolgt, Krankenhäuser an strukturschwachen Standorten zu

stärken und darüber hinaus eine Verbesserung und gesteigerte

Bedürfnisorientierung des medizinischen Angebotes sowie eine Aufrechterhaltung

und Steigerung des Qualitätsniveaus der wohnortnahen Versorgung zu ermöglichen.

Insgesamt zielt das Konzept darauf ab, kleine Krankenhäuser vor der Schließung

zu bewahren und ihr langfristiges Fortbestehen sicherzustellen. Als

Voraussetzung für infrage kommende Krankenhäuser gilt, dass sich die

entsprechende Einrichtung sowohl in öffentlicher Trägerschaft befindet als auch

der Grund- und Regelversorgung angehören muss. Die Bettenzahl sollte im

Idealfall zwischen 51 und 150 Betten liegen.

Während zur Finanzierung innovativer Versorgungsformen bereits diverse Modelle

existieren, herrscht hinsichtlich möglicher Finanzierungsstrukturen von IGZ

bislang noch Unklarheit. Zwar wird im Rahmen der oben genannten Studie

vorgeschlagen, die Finanzierung ähnlich der ambulanten Versorgung über Verträge

der integrierten Versorgung abzubilden, jedoch ist der Versuch einersinnvollen

bzw. geeigneten Verknüpfung der Vergütungssysteme des ambulanten und

stationären Sektors bislang nicht gelungen.

Insgesamt herrscht hohe Einigkeit darüber, dass das Versorgungskonzept der IGZ

zur Erreichung der Sicherstellung von Versorgungsstrukturen sowie der

Aufrechterhaltung des Niveaus der Versorgungsqualität eine mögliche

zukunftsfähige Alternative für kleine, von der Schließung bedrohte,

Krankenhäuser im ländlichen Raum darstellt. In Bezug auf die

Finanzierungssystematik ist jedoch weiterhin erheblicher Entwicklungsaufwand

erforderlich.

Praxis-Hinweis

Während ein Finanzierungsmodell in Anlehnung an das System des ambulanten

Sektors angewandt werden könnte, ist der grundsätzliche Ablauf der Etablierung

des Konzeptes fraglich. Da bislang noch kein konkretes bzw. idealtypisches

Anwendungsbeispiel existiert und in diesem Zusammenhang quasi Pionierarbeit

geleistet werden muss, ist es ratsam, den Transformationsprozess keinesfalls

„nebenherlaufen zu lassen“, sondern nach Möglichkeit professionelle

Unterstützung hinzuziehen. So gelingt einerseits die strukturierte

Vorgehensweise (Abwicklungsprozess) und andererseits die Sicherung einer

nachhaltigen Finanzierung diverser Umstrukturierungsmaßnahmen, auch durch

Fördermittel (z. B. aus dem Krankenhausstrukturfonds). Unabhängig davon kann

kleinen Häusern empfohlen werden zu prüfen, ob alternative bzw. innovative

Versorgungsformen eine lohnende Entwicklungsperspektive darstellen.

Insbesondere in Bezug auf den potenziellen Verlust der stationären Strukturen

ist eine Umwandlung der betreffenden Krankenhäuser in eine Fachklinik als

Möglichkeit der Profilschärfung denkbar.

Quelle: Solidaris, 19.09.2019