Statement zum Referentenentwurf zur Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (RISG) (BKK Dachverband).

Die Betriebskrankenkassen können die Kritik an den im Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz (RISG) geplanten Regelungen zur Verbesserung der Intensivpflege nicht teilen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass von den schätzungsweise 15.000 bis 30.000 Beatmungspatienten, die zu Hause oder in Beatmungs-WGs versorgt werden,

etwa 60 bis 70 Prozent von der künstlichen Beatmung entwöhnt werden könnten. Häufig unterbleibt jedoch dieser Versuch, da

die finanziellen Anreize zur Dauerbeatmung zu hoch und die zur Entwöhnung zu

gering sind. Gleichzeitig ist bekannt, dass nicht immer das notwendige

Fachpersonal in der ambulanten Betreuung der Beatmungspatienten eingesetzt,

aber abgerechnet wird. Versorgungs- und Lebensqualität sowie die Chance auf

Teilhabe der betroffenen Patient*innen müssen wieder in den Vordergrund gerückt

und finanzielle Fehlanreize abgeschafft werden. Hierzu leistet der

Referentenentwurf einen wichtigen Beitrag. Klar muss aber auch sein, dass die

neuen Regelungen das Recht auf Selbstbestimmung bei der Wahl des

Versorgungsortes nicht einschränken, hier muss der Gesetzestext noch einmal

präzisiert werden ", erklärt Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.

Hintergrund-Informationen

Die Zahl der Intensivpflegedienste ist alleine zwischen Januar 2014 und

Dezember 2016 um fast 25 Prozent und damit im Vergleich zur Zahl anderer

ambulanter Pflegedienste überproportional gestiegen. Die Kosten für die

Intensivpflege belaufen sich auf 15.000 bis 20.000 Euro pro Versicherten und

Monat. Hochgerechnet sind dies bundesweit 2 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr.

Der weitaus größte Teil der Betroffenen Patienten wird von der Intensivstation

nicht in ein Zentrum zur Beatmungsentwöhnung entlassen, sondern kommt direkt in

die häusliche Umgebung zurück oder wird in außerklinische Intensivpflege-WGs

verlegt. Diese Patienten haben derzeit wenig Chance auf eine

erfolgsversprechende Entwöhnung, weil nach der Entlassung niemand mehr

systematisch prüft, ob Weaning eine reelle Option sein könnte.

Im Frühjahr 2019 hat die Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) einen

Qualitätsvertrag zur Beatmungsentwöhnung "Weaning" geschlossen. Damit wird eine

spezielle Versorgung der Patienten in Fachkliniken ermöglicht, um sie von der

künstlichen Beatmung zu entwöhnen. Dem Vertrag sind bereits etliche andere

Kassen beigetreten und weitere Verträge wurden mit Krankenhäusern geschlossen

Quelle: BKK Dachverband, 05.09.2019