Hochschule Rhein-Waal vereinbart Kooperation mit Arbeitgebern der regionalen Gesundheitswirtschaft (Informationsdienst Wissenschaft).

Die Hochschule Rhein-Waal, die Krankenkasse BARMER, das St.-Clemens-Hospital in Geldern, die pro homine - Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen Wesel-Emmerich/Rees sowie das Katholische Karl-Leisner-Klinikum Kleve, Kevelaer, Goch und Kalkar haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Ziel ist die Vernetzung von Lehre und Praxis für die Studierenden über entsprechende

Angebote und Kontakte.

Kleve/Kamp-Lintfort, 31. Oktober 2019: Interessierten Studierenden frühzeitig

im Studium einen besonders engen Praxisbezug zu Unternehmen aus der regionalen

Gesundheitswirtschaft zu ermöglichen, diese Idee steckt hinter der Kooperation

„Experience in Healthcare“. Dazu haben die Hochschule Rhein-Waal, die BARMER,

das St.-Clemens-Hospital in Geldern, die pro homine - Krankenhäuser und

Senioreneinrichtungen Wesel-Emmerich/Rees sowie das Katholische

Karl-Leisner-Klinikum Kleve, Kevelaer, Goch und Kalkar eine entsprechende

Vereinbarung geschlossen. Die vier Kooperationspartner der Hochschule zählen zu

den größten Arbeitgebern der regionalen Gesundheitswirtschaft.

Bereits in der Vergangenheit haben die vier Unternehmen und die Hochschule bei

verschiedenen Anlässen zusammengearbeitet. Jetzt soll die Kooperation ausgebaut

werden. Im Vordergrund stehen insbesondere die Vernetzung und die

praxisorientierte Zusammenarbeit von Studierenden mit den Partnerunternehmen

aus dem Gesundheitssektor. Den Studierenden soll die Gelegenheit gegeben

werden, Tätigkeitsfelder und Einstiegsmöglichkeiten bei den Partnern

kennenzulernen. Die Kooperation dient der Förderung der berufspraktischen

Orientierung innerhalb der akademischen Ausbildung und dem Aufzeigen

beruflicher Perspektiven. Den Partnern ermöglicht die Zusammenarbeit die

Teilhabe an der wissenschaftlichen Entwicklung und den Erhalt kreativen Inputs

für ihre unternehmerischen Themen. Darüber hinaus lernen sie engagierte und

interessierte Studierende kennen und können diese über Chancen für den Einstieg

und die weitere Entwicklung informieren.

Grundlage der Kooperation bildet das Programm „Experience in Healthcare“, für

das sich Studierende bewerben können. Die Partnerunternehmen ermöglichen den

teilnehmenden Studierenden praxisnahe Einblicke in Form von regelmäßigen

Exkursionen und Vortragsabenden. Die Studierenden erstellen im vierten Semester

eine praxisbezogene Projektarbeit und können im sechsten Semester bei einem der

Partnerunternehmen ein Praxissemester absolvieren. Initiiert wurde das Programm

von Professor Dr. Frank Schmitz, Professor für Betriebswirtschaftslehre der

Fakultät Life Sciences, der die weitere Betreuung auch verantworten wird.

„Für die Studierenden bietet sich auf diese Weise eine hervorragende

Gelegenheit, die vielfältigen Tätigkeitsfelder in der Gesundheitsbranche und

damit die Optionen für ihre berufliche Perspektive kennenzulernen. Gleichzeitig

können sie die Bedeutung und die Grenzen ihrer wissenschaftlichen Ausbildung im

Berufsleben in Erfahrung bringen“, fasst Dr. Oliver Locker-Grütjen, Präsident

der Hochschule Rhein-Waal, den Gewinn für die Studierenden zusammen. Und

Carsten Meteling, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Kleve, erklärt: „Gerade

das Gesundheitswesen braucht in Zeiten der Digitalisierung und des

Fachkräftemangels qualifizierten Nachwuchs. Mit unserem Kooperationsprojekt

geben wir Studierenden einen praktischen Einblick in die gesetzliche

Krankenversicherung. Außerdem möchten wir mit ihnen neue Ideen für das digitale

Gesundheitsmanagement entwickeln.“

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft, 31.10.2019