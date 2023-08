Lebertransplantationen: Bessere Ergebnisse bei höheren Fallzahlen (IQWiG, PDF, 19 kB).

In Krankenhäusern mit vielen Lebertransplantationen sind die Überlebenschancen größer. Studien zu Auswirkungen von konkret in die Versorgung eingeführten Mindestfallzahlen fehlen allerdings. Ist die Wahrscheinlichkeit eines Behandlungserfolgs bei planbaren Operationen davon abhängig, wie häufig das Krankenhaus bzw. das Ärzteteam den Eingriff

durchführt? Um diese Frage geht es in acht Prüfaufträgen zu Mindestmengen, die

der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) dem Institut für Qualität und

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) erteilt hat. Für die zweite

untersuchte Indikation, die Lebertransplantation, liegt nun der IQWiG-Bericht

vor.

Danach gibt es bei Lebertransplantationen (einschließlich

Teilleber-Lebendspenden) einen positiven Zusammenhang zwischen der

Leistungsmenge und der Qualität des Behandlungsergebnisses: In Krankenhäusern

mit höheren Fallzahlen sind die Überlebenschancen für die Transplantierten

insgesamt größer. Für das Transplantatversagen zeigt sich je nach Höhe der

Fallzahl ein uneinheitliches Bild. Studien zu den Auswirkungen von konkret in

die Versorgung eingeführten Mindestfallzahlen gibt es nicht und konnten vom

IQWiG dementsprechend nicht ausgewertet werden.

795 Lebertransplantationen im Jahr 2017 in Deutschland

Bei einer Lebertransplantation wird der Spenderin bzw. dem Spender das

vollständige Organ oder ein Teil der Leber (bei Lebendspenden) entnommen und

der Empfängerin bzw. dem Empfänger anstelle des erkrankten Organs eingesetzt.

Häufigste Indikation dafür ist das chronische Leberversagen bei einer

Leberzirrhose. Auch bei akutem Leberversagen, etwa durch eine Vergiftung, oder

bei bösartigen Tumoren kann eine Lebertransplantation notwendig werden.

In den meisten Fällen setzt das Ärzteteam der Empfängerin bzw. dem Empfänger

das Organ einer bzw. eines Verstorbenen ein. Dabei besteht die Option, das

Spenderorgan auf zwei Personen aufzuteilen: Dann erhält in der Regel ein

Erwachsener den größeren rechten Leberlappen und ein Kind den kleineren linken

Leberlappen. Im Gegensatz zur postmortalen Spende entnehmen die Operateure den

Organspenderinnen und -spendern bei der Lebendspende nur einen Teil der Leber

und transplantieren diesen der Empfängerin bzw. dem Empfänger.

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland insgesamt 795 Lebertransplantationen

durchgeführt.

Trotz Einnahme von Immunsuppressiva kommt es in den ersten drei Monate nach der

Transplantation bei bis zu 30 Prozent der Betroffenen zu mindestens einer

akuten Abstoßungsreaktion der Spenderleber. Spätere chronische

Abstoßungsreaktionen werden bei drei bis 17 Prozent der Patientinnen und

Patienten beobachtet.

Positiver Zusammenhang zwischen Menge und Qualität

Auf Basis von sechs in die Bewertung einbezogenen Beobachtungsstudien sieht das

IQWiG einen positiven Zusammenhang zwischen der Zahl der in einem Krankenhaus

durchgeführten Lebertransplantationen und der Qualität des

Behandlungsergebnisses. Vor allem sind die Überlebenschancen in Krankenhäusern

mit höheren Fallzahlen insgesamt größer. Die Sicherheit dieser Aussage stuft

das Institut wegen der eher geringen Datenqualität jedoch als niedrig ein.

Was das Transplantatversagen angeht, sehen die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler (bei ebenfalls niedriger Aussagekraft der Ergebnisse) zwar

einen Zusammenhang zwischen der Leistungsmenge und der Qualität des

Behandlungsergebnisses auf Krankenhausebene – dieser Zusammenhang ist aber

nicht linear. So sinkt die Transplantat-Abstoßungsrate in einer relevanten

Studie nur bis zu einer jährlichen Fallzahl von 50 Lebertransplantationen pro

Jahr, steigt dann an und sinkt ab etwa 90 Lebertransplantationen pro Jahr

wieder. Sollte sich dieses Ergebnis in weiteren hochwertigen Studien

bestätigen, so wären neben zu erfüllenden Mindestmengen auch jährliche

Höchstmengen denkbar.

Für die definierten Zielgrößen „unerwünschte Wirkungen der Therapie“,

„gesundheitsbezogene Lebensqualität“ und „Krankenhausaufenthaltsdauer“ konnte

das IQWiG-Team wegen fehlender Daten keinen Zusammenhang zwischen der Zahl der

Lebertransplantationen und der Behandlungsqualität ableiten. Da keine der

eingeschlossenen Studien die Leistungsmengen der einzelnen Ärztinnen und Ärzte

einbezogen hatte, beziehen sich die Ergebnisse des IQWiG-Berichts

ausschließlich auf die Ebene der Krankenhäuser, in denen die

Lebertransplantationen durchgeführt wurden.

Keine Aussage zur deutschen Mindestmengenregelung möglich

Die derzeit in Deutschland gültige jährliche Mindestmenge für die

Lebertransplantation liegt bei 20 Behandlungen pro Krankenhausstandort

(inklusive Teilleber-Lebendspenden). Dabei werden auch die Organentnahmen

mitgezählt. Für die aktuelle Bewertung blieben die reinen Organentnahmen jedoch

unberücksichtigt, unter anderem weil die eingeschlossenen Studien dazu keine

Daten liefern.

Studien zu den Auswirkungen von konkret in die Versorgung eingeführten

Mindestfallzahlen gibt es nicht und konnten vom IQWiG dementsprechend nicht

ausgewertet werden.

Zum Ablauf der Berichtserstellung

Der G-BA hatte das IQWiG im Dezember 2018 beauftragt, den Bericht zum

Zusammenhang zwischen Leistungsmenge und Behandlungsqualität von

Lebertransplantationen in einem beschleunigten Verfahren als sogenannten Rapid

Report zu erarbeiten. Zwischenprodukte wurden daher nicht veröffentlicht und

nicht zur Anhörung gestellt. Der vorliegende Rapid Report wurde im September

2019 an den Auftraggeber geschickt.

Quelle: IQWiG, 02.10.2019