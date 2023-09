Az. B 1 KR 13/19 R: Akutkrankenhaus hat Vergütungsanspruch, wenn es einen stationär rehabilitationsbedürftigen Versicherten bis zum Erhalt eines Reha-Platzes stationär weiterbehandelt (Pressemitteilung).

Der Reha-Träger trägt die Kosten, wenn ein Krankenhaus einen Versicherten weiterbehandelt, der aus medizinischen Gründen nicht mehr stationärer Krankenhausbehandlung bedarf, sondern nur noch stationärer medizinischer Reha,

aber jedenfalls stationärer medizinischer Versorgung. Das hat der 1. Senat des Bundessozialgerichts heute entschieden und die Revision der klagenden

Krankenkasse zurückgewiesen (Aktenzeichen B 1 KR 13/19 R).

Die Rechtsgrundsätze über ärztliche Notfallversorgung gelten entsprechend, wenn

Versicherte Anspruch auf stationäre medizinische Reha haben, aber nicht

zeitgerecht erhalten. Dies schließt die unbewusste Regelungslücke in SGB V und

SGB IX hinsichtlich stationärer medizinischer Reha im Notfall. Behandelt ein

nicht zur stationären medizinischen Reha zugelassenes Krankenhaus einen

krankenversicherten Patienten, der nur noch stationärer medizinischer

Reha-Leistungen bedarf, so lange stationär weiter, bis er einen Reha-Platz

erhält , hat es gegen den Reha-Träger für die Dauer der Notfallbehandlung

Anspruch auf Vergütung nach denselben Grundsätzen, die für zugelassene

Krankenhäuser gelten. Es kann dem Krankenhaus nicht zugemutet werden, anstelle

seiner durch den Versorgungsauftrag bestimmten Leistungsstruktur im Notfall

hiervon abweichende spezifische stationäre medizinische Reha-Leistungen

anzubieten. Die Klägerin handelte als nicht zugelassener

Reha-Leistungserbringer im Notfall, da kein zugelassener Leistungserbringer für

die unmittelbar im Anschluss an die Krankenhausbehandlung erforderliche

Leistung verfügbar war.

Hinweise zur Rechtslage

§ 39 Abs 1 SGB V - Krankenhausbehandlung (in der hier maßgeblichen Fassung

durch Art 5 Nr 11 nach Maßgabe des Art 67 Gesetz vom 19.6.2001, BGBl I 1046 mWv

1.7.2001)

(1) … Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre Behandlung in einem

zugelassenen Krankenhaus (§ 108), wenn die Aufnahme nach Prüfung durch das

Krankenhaus erforderlich ist, weil das Behandlungsziel nicht durch

teilstationäre, vor- und nachstationäre oder ambulante Behandlung

einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht werden kann. Die

Krankenhausbehandlung umfasst im Rahmen des Versorgungsauftrags des

Krankenhauses alle Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwere der

Krankheit für die medizinische Versorgung der Versicherten im Krankenhaus

notwendig sind, insbesondere ärztliche Behandlung (§ 28 Abs. 1), Krankenpflege,

Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung; die

akutstationäre Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen und zum

frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur Frührehabilitation.

§ 40 Abs 2 Satz 1, Abs 3 Satz 1 und 2 SGB V - Leistungen zur medizinischen

Rehabilitation (in der hier maßgeblichen Fassung durch Art 1 Nr 26 GKV-WSG vom

26.3.2007, BGBl I 378, mWv 1.4.2007)

2) Reicht die Leistung nach Absatz 1 nicht aus, erbringt die Krankenkasse

stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer nach § 20

Abs. 2a des Neunten Buches zertifizierten Rehabilitationseinrichtung, mit der

ein Vertrag nach § 111 besteht.

(3) Die Krankenkasse bestimmt nach den medizinischen Erfordernissen des

Einzelfalls Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen nach den

Absätzen 1 und 2 sowie die Rehabilitationseinrichtung nach pflichtgemäßem

Ermessen. Leistungen nach Absatz 1 sollen für längstens 20 Behandlungstage,

Leistungen nach Absatz 2 für längstens drei Wochen erbracht werden, es sei

denn, eine Verlängerung der Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend

erforderlich. …

§ 76 Abs 1 Satz 1 und 2 SGB V (in der hier maßgeblichen Fassung durch Art 6 Nr

17 Gesetz vom 28.5.2008, BGBl I 874, mWv 1.7.2008)

(1) Die Versicherten können unter den zur vertragsärztlichen Versorgung

zugelassenen Ärzten, den medizinischen Versorgungszentren, den ermächtigten

Ärzten, den ermächtigten oder nach § 116b an der ambulanten Versorgung

teilnehmenden Einrichtungen, den Zahnkliniken der Krankenkassen, den

Eigeneinrichtungen der Krankenkassen nach § 140 Abs. 2 Satz 2, den nach § 72a

Abs. 3 vertraglich zur ärztlichen Behandlung verpflichteten Ärzten und

Zahnärzten, den zum ambulanten Operieren zugelassenen Krankenhäusern sowie den

Einrichtungen nach § 75 Abs. 9 frei wählen. Andere Ärzte dürfen nur in

Notfällen in Anspruch genommen werden. …

§ 111 Abs 1 SGB V (in der hier maßgeblichen Fassung durch Art 5 Nr 24 nach

Maßgabe des Art 67 Gesetz vom 19.6.2001, BGBl I 1046, mWv 1.7.2001)

Die Krankenkassen dürfen … Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

einschließlich der Anschlussheilbehandlung (§ 40), die eine stationäre

Behandlung, aber keine Krankenhausbehandlung erfordern, nur in …

Rehabilitationseinrichtungen erbringen lassen, mit denen ein Versorgungsvertrag

nach Absatz 2 besteht; … .

§ 7 SGB IX (idF durch Art 1 des Gesetzes vom 19.6.2001, BGBl I S 1046)

Die Vorschriften dieses Buches gelten für die Leistungen zur Teilhabe, soweit

sich aus den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden

Leistungsgesetzen nichts Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die

Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach den für den

jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen.

Quelle: Pressemitteilung, 19.11.2019