Hüft- und Knie-Endoprothetik: Qualitätsvertrag soll unnötige Operationen vermeiden helfen (Barmer).

In Deutschland hat es im Jahr 2018 bei 24.700 von 434.000 Hüft- und Kniegelenksimplantationen Komplikationen gegeben. Laut Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen bekamen zudem 11.500 gesetzlich Versicherte

künstliche Gelenke eingesetzt, obwohl es medizinisch unnötig war. Um die

Versorgung für die Patienten zu verbessern, hat die BARMER daher einen

Qualitätsvertrag mit zwei Fachkliniken auf diesem Gebiet geschlossen. „Zusammen

mit dem Deutschen Zentrum für Orthopädie an den Waldkliniken Eisenberg wollen

wir den medizinisch überflüssigen Einsatz künstlicher Hüft- und Kniegelenke

vermeiden und die Komplikationsrate senken. Der Gesetzgeber hat mit dem

Krankenhausstrukturgesetz den Abschluss solcher Qualitätsverträge ermöglicht,

was wir ausdrücklich begrüßen“, sagt Dr. Mani Rafii, Vorstandsmitglied der

BARMER. Der Qualitätsvertrag sehe seit dem 1. November die Kooperation mit dem

Deutschen Zentrum für Orthopädie an den Waldkliniken Eisenberg vor. Im Laufe

des Jahres 2020 werde das Krankenhaus Tabea in Hamburg hinzukommen. Bewähre

sich der Vertrag, solle er unbefristet weitergeführt werden, so Rafii. Dafür

müsse der Gesetzgeber einen rechtsverbindlichen Rahmen schaffen.

Vertrag soll Leid vermeiden und Lebensqualität steigern

Die Kooperation setze an zwei Stellen an, damit den Versicherten bei Knie- und

Hüftproblemen unnötiges Leid erspart bleibe und ihre Lebensqualität steigen

könne, so der BARMER-Vorstand weiter. Zunächst gehe es um eine bessere Qualität

bei der Indikationsstellung. Die Ärzte prüften strukturierter und umfassender,

ob und wie ein Patient tatsächlich operiert werden müsse. Sofern es die

Erkrankung zulasse, erfolge zunächst eine konservative Therapie. Sei der

Eingriff unvermeidbar, würden die Patienten zudem auf riskante Vorerkrankungen

wie Diabetes oder eine durch Eisenmangel verursachte Anämie untersucht und

dagegen behandelt. Denn ohne eine Eisenmangelanämie, unter der allein zwischen

den Jahren 2006 und 2016 bundesweit gut 80.000 Patienten vor einer Knie-OP

litten, seien zum Beispiel die Komplikationsrisiken deutlich geringer. Zudem

sei die Lebenserwartung höher, weil der Patient während des Eingriffs keine

Bluttransfusion bekomme, die nicht frei von Risiken sei. Darüber hinaus werde

die Rehabilitation noch intensiver in die Versorgung integriert, um den

Therapieerfolg nachhaltig zu sichern. So beginne diese möglichst unmittelbar

nach der Operation noch in der Klinik, bevor eine Anschlussrehabilitation

folge.

Patient noch stärker im Mittelpunkt

Prof. Dr. Georg Matziolis, Ärztlicher Direktor am Deutschen Zentrum für

Orthopädie an den Waldkliniken Eisenberg, sieht in der Endoprothetik bei der

Feststellung der Erkrankung und der Operationsvorbereitung noch erhebliches

Verbesserungspotenzial. Dabei müsse man die patientenspezifischen Faktoren

besser berücksichtigen als bisher, da sie das Operationsergebnis ganz erheblich

beeinflussten. „Es wurde in den letzten Jahrzehnten unterschätzt, welchen

Einfluss der Patient mit seiner Persönlichkeit, den Nebenerkrankungen und der

Medikation auf das Behandlungsergebnis hat. Genau hier wollen wir gemeinsam mit

der BARMER ansetzen und dieses Potenzial ausloten“, so Matziolis. Das nun

vorgesehene standardisierte präoperative Screening kläre daher nicht nur ab,

welche weiteren Erkrankungen der Patient habe, ob ein Eingriff zwingend

erforderlich sei und ob er vorher behandelt werden müsse. Es würde außerdem

festgehalten, wie der Patient seine Lebensqualität zum Beginn der Behandlung

und die Stärke seiner Schmerzen einschätze. „Wir wollen im Sinne eines

patientenzentrierten Ansatzes die individuellen Besonderheiten der Patienten

erfassen und möglichst vor einer Operation optimieren“, so Matziolis.

