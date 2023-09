Kodierfachkräfte Katholisches Klinikum Bochum

Die Katholisches Klinikum Bochum gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Kodierfachkräfte (m/w/d) für die Bereiche Neurologie und Orthopädie (Wirbelsäulenchirurgie) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: mc@klinikum-bochum.de

Mehr Informationen: www.klinikum-bochum.de

Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

Kodierfachkräfte

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

• Dezentrale, behandlungsbegleitende Kodierung von Fällen anhand der Primärdokumentation unter Beachtung der geltenden Kodierrichtlinien

• Unterstützung der Mitarbeiter im Ärztlichen Dienst, Pflege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte

• Mithilfe bei der Bearbeitung von MDK- und Kassenanfragen

• Ablaufoptimierung von Kodierprozessen in Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling und Qualitätsmanagement

• Überprüfung und Freigabe (Fachvidierungsebene) von Fallkodierungen gemäß dem Vidierungskonzept sowie Beratung und Schulung von Mitarbeitern des Ärztlichen Dienstes und Pflegedienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation