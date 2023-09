Kodierfachkraft (m/w/d) BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH

Die BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.bg-kliniken.de

BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach TV-BG Kliniken

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Sie haben bereits Erfahrungen als klinische Kodierfachkraft sammeln können

- Sehr gute Kenntnisse des DRG-Systems und mehrjährige Erfahrung in der Dokumentation und Kodierung in der Klinik

- Erfahrung mit Kostenträgern, Interesse zur Mitarbeit an der Kostenträgerrechnung und Kalkulationsverfahren

- Interesse an betriebswirtschaftlichen sowie berufsgenossenschaftlichen Fragestellungen

- Sicherer Umgang mit klinischen Informationssystemen (medico, DIACOS) und MS Office