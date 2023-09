Krankenhäuser im Reform-Marathon (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die gesetzgeberischen Reformmaßnahmen in der Gesundheitspolitik, insbesondere für die Krankenhäuser, waren im vergangenen Jahr überbordend. Der Reform-Marathon, den Kliniken in dieser Legislaturperiode über sich ergehen lassen müssen, ist bisher einmalig, und wir sind erst auf halber Strecke

angekommen. Die Krankenhausstruktur steht dabei in einem großen Wandel.

Eingriffe in das DRG-System, wie die Ausgliederung der Pflegekosten, stellen

die Kliniken vor immense Herausforderungen“, erklärte Dr. Michael Weber,

Kongresspräsident des 42. Deutschen Krankenhaustages in Düsseldorf.

Ob wir über die Krankenhausplanung sprechen oder über das Thema

Fachkräftemangel: Alles hängt zusammen und hat direkte Auswirkungen auf das

Leben der Menschen im Land. Die stationäre Versorgung und die Gewährleistung

hochwertiger medizinischer Betreuung in allen Regionen ist einer der

wichtigsten Bestandteile von Daseinsvorsorge. „Diesen Aspekten trägt der

Deutsche Krankenhaustag mit vielfältigen Foren Rechnung“, so Weber, zugleich

Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK).

Dabei stehen das Thema des Fachkräftemangels und die Situation der Pflegekräfte

ganz oben auf der Tagesordnung. Zentrale Fragestellung ist dabei die

Finanzierung der Pflege am Bett. Die Ausgliederung der Pflegekosten in ein

neues Budget und damit ein Bruch im Fallpauschalensystem bedeutet eine Zäsur.

„Deshalb haben wir neben dem üblichen Forum zu Fragen des DRG-Systems auch

einen Workshop am letzten Kongresstag, der sich exakt mit diesen Fragen des

Pflegebudgets auseinandersetzt und Kliniken praktische Hilfe geben kann. Aber

wir widmen uns auch anderen Fragen der Pflege. So blicken wir auf Überlegungen

für ein Pflegepersonalbemessungsinstrument, genauso, wie wir uns Aspekten

moderner Personalführung widmen“, so Weber.

„Mit dem Titel ‚Krankenhäuser im Reform-Marathon‘ haben wir für den Deutschen

Krankenhaustag, der vom 18. bis 21. November im Rahmen der weltgrößten

Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf stattfindet, ein Bild aus dem Sport gewählt.

Wenn man die Vielfältigkeit der Anforderung sieht, hätten wir aber auch vom

Zehnkampf sprechen können. So hat sich das Forum der Leitenden Krankenhausärzte

Deutschlands des Themas des Medizinischen Dienstes angenommen. Die Gesetzgebung

zur Reform des MDK hat wenige Tage vor dem Krankenhaustag ihren Abschluss

gefunden. Und wir können thematisieren, ob dieser Gesetzesentwurf der

ursprünglichen Intention noch gerecht wird“, sagte Kongresspräsident Weber.

Im Krankenhaus-Träger-Forum werden zentrale Herausforderungen für die

Krankenhäuser thematisiert. Dazu gehören sowohl die Reform der ambulanten

Notfallversorgung als auch die Frage nach der Verantwortung für eine

gestaltende und aktive Krankenhausplanung. Um die Perspektive zu weiten, gibt

es den Europa-Tag beim diesjährigen Krankenhaustag. Der Blick in andere

europäische Länder – nach Luxemburg und Polen – und die Frage nach der

Patientensicherheit bei der neuen Medizinproduktrichtlinie stehen auf der

Tagesordnung.

Ein wesentliches Zukunftsthema ist die Digitalisierung. Sowohl im Forum der

Krankenhausdirektoren als auch in der Entscheider-Fabrik werden Chancen und

Risiken neuer Techniken erörtert. Dabei geht es auch um ganz konkrete Fragen,

wie Digitalisierung direkt zu Unternehmenserfolgen beitragen kann. Mit weiteren

Foren werden spezielle Gruppen im Krankenhaus adressiert. So gibt es eine

Tagung für die Architekten, genauso wie ein Forum für die Patientenfürsprecher,

und zum zweiten Mal wird mit dem „Tag der Kommunikation“ ein spezielles Angebot

für die Kommunikatoren der Kliniken gemacht.

Der Deutsche Krankenhaustag ist die wichtigste Plattform für die deutschen

Krankenhäuser und findet jährlich im Rahmen der MEDICA statt. Die Gesellschaft

Deutscher Krankenhaustag mbH (GDK) hat die Aufgabe, den Deutschen

Krankenhaustag auszurichten sowie Ausstellungen, Kongresse, Tagungen und

Symposien durchzuführen, zu fördern und zu unterstützen. Gesellschafter der GDK

sind die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Verband der Leitenden

Krankenhausärzte Deutschlands (VLK) und der Verband der Krankenhausdirektoren

Deutschlands (VKD). Der Pflegebereich ist durch die Arbeitsgemeinschaft

Christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen in Deutschland (ADS)

und den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBFK) in die Arbeit der GDK

eingebunden.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 14.11.2019