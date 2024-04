Notaufnahmen in Not: Viele wartende Patienten, überlastete Ärzte, hohe Kosten (DGOU).

Die Zahl schwer verletzter und erkrankter Patienten hierzulande bleibt seit einigen Jahren stabil. Dennoch steigt die Patientenzahl in Notaufnahmen zunehmend. Dabei zeigt eine Hamburger Studie, dass über die Hälfte der Betroffenen ihre Beschwerden für nicht dringend halten. Dadurch sind die

Wartezeiten für Patienten, die dringend auf die Hilfe in der Notfallambulanz

angewiesen sind, oft viel zu lang. Die Notfallversorgung in Deutschland müsse

daher schnellstens grundlegend reformiert werden, um diese Anlaufstellen zu

entlasten, forderten Ärzte auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und

Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin. Die Experten begrüßen die Initiative des

Bundesgesundheitsministeriums, die ambulante, stationäre und

rettungsdienstliche Notfallversorgung zusammenzulegen, um die Patientenströme

zu koordinieren. Die dafür zentrale Rufnummer 116117 des Kassenärztlichen

Bereitschaftsdienstes müsse hierfür aber noch bekannter werden. Überdies sei es

unerlässlich, die Notfallversorgung fachübergreifend zu strukturieren und

besser zu vergüten.

„Uns fehlt eine klare, für betreffende Patienten leicht zu verstehende Ordnung

in der Notfallversorgung“, erklärt Prof. Dr. Paul Alfred Grützner,

Kongresspräsident des DKOU 2019, Ärztlicher Direktor der BG Klinik Ludwigshafen

und Direktor der dortigen Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. „Nicht

einmal jeder dritte Patient kennt die Rufnummer 116117 des Kassenärztlichen

Bereitschaftsdienstes.“ Unter dieser Nummer können sich Betroffene zu jeder

Zeit eine erste medizinische Einschätzung einholen.

Sie erhalten Tipps, wie sie sicher erkennen, ob sie sofort ins Krankenhaus

sollten, sich an eine Notarztzentrale wenden sollten oder auch auf den nächsten

Arzttermin warten können. „Kompetentes Personal muss die Erkrankten dorthin

steuern, wo sie gut behandelt werden“, sagt Grützner weiter. So könne

verhindert werden, dass viele Menschen unnötig in die Notfallambulanzen kommen.

Bei schweren Verletzungen, Knochenbrüchen und Gelenkverrenkungen, aber auch

akuten Bandscheibenvorfällen mit Lähmungserscheinungen müssen sich Patienten

hingegen unbedingt sofort fachärztlich untersuchen lassen.

Grützner bedauert, dass die enge Bindung zwischen Hausärzten, ambulant tätigen

Fachärzten und Patienten zunehmend verloren geht. So könnten Hausärzte heute

nur noch selten eine ihrer wichtigen Aufgaben, der Lotsenfunktion im

Gesundheitssystem, wahrnehmen – also entscheiden, ob der Patient sofort ins

Krankenhaus muss. „Muskuloskelettale Erkrankungen und Verletzungen, die primär

in Fachpraxen versorgt werden können, sollten während ambulanten Zeiten

erfolgen und der fachärztliche Notdienst tatsächlichen Notfällen vorbehalten

sein“, fordert auch Dr. Johannes Flechtenmacher, Präsident des Berufsverbandes

für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) und niedergelassener Orthopäde und

Unfallchirurg. „Das neue TSVG stellt sicher, dass die Patienten sehr zeitnah –

in der Regel am gleichen Tag – von den Ärztinnen und Ärzten im ambulanten

Bereich gesehen werden können.

Weil die Hausärzte oft stark ausgelastet sind, sehen Patienten in der

Notaufnahme oft auch eine Lösung dafür, schnell in ein gut ausgestattetes

Versorgungszentrum zu gelangen. Damit umgehen sie lange Wartezeiten in den

Arztpraxen. Doch die Folgen sind dramatisch: „Wir zahlen alleine in der

Notfallambulanz unserer Klink jedes Jahr etwa fünf Millionen drauf“, weiß

Grützner. Spezialisten, die sich für die Rettungsstelle verfügbar halten

müssen, können immer weniger am darauffolgenden Tag für die alltägliche

Stationsarbeit und für geplante Operationen eingesetzt werden. „Dadurch müssen

immer mehr Eingriffe verschoben werden oder fallen ganz aus,“ ergänzt Prof. Dr.

Carsten Perka, Kongresspräsident des DKOU 2019 und Ärztlicher Direktor des

Centrums für Muskuloskelettale Chirurgie an der Charité Berlin. Der Facharzt

kritisiert, dass die hohen Vorhaltekosten für Experten in den Notaufnahmen

zunehmend ansteigen. Patienten müssen immer längere Wartezeiten, beispielsweise

für ihre Hüft- oder Knie-Operation, in Kauf nehmen. „Sie sind frustriert, weil

sie länger mit ihren Beschwerden leben müssen“, resümiert Perka.

Und: Die problematischen Arbeitsbedingungen machen es immer schwieriger, Ärzte

zu finden, die bereit sind, unter diesen Bedingungen im Bereitschaftsdienst zu

arbeiten. „Wir verlieren in den Kliniken die besten Köpfe, weil niemand mehr

diese Dienste machen möchte. Dabei gehen uns auch wichtige Wissenschaftler

verloren“, sagt Perka. Insbesondere die Orthopädie und Unfallchirurgie treffe

dies hart. Denn etwa sieben von zehn Notfallpatienten seien diesem Fach

zuzuordnen. Umso wichtiger sei es, dass Fachärzte aus O und U ein fester

Bestandteil in Notaufnahmen seien, was derzeit noch nicht überall gewährleistet

sei.

Damit künftig eine umfassende und qualitativ hochwertige Patientenversorgung

sichergestellt werden kann, sprechen sich die DKOU-Experten für eine

kooperierende Versorgung aller beteiligten Fachdisziplinen und Professionen in

allen Sektoren der Notfallversorgung aus. „Ziel muss eine integrative

Versorgung sein. Sie sollte in der Präklinik – in Kooperation mit dem

Rettungsdienst – beginnen und über die Behandlung in der Zentralen Notaufnahme,

einer sich anschließenden stationären Behandlung, beziehungsweise ambulanten

Weiterbehandlung, bis hin zur Rehabilitation fortgesetzt werden“, sagt

Grützner. Bereits bekannte und sehr gut frequentierte Anlaufstellen müssten

darüber hinaus personell besser ausgestattet, und die Notfallrettung angemessen

vergütet werden.

Quelle: DGOU, 12.11.2019