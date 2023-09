Investitionsstau in deutschen Krankenhäusern: Bund und Länder müssen endlich handeln (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Bundesländer vernachlässigen weiterhin ihre Pflicht zur Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser und gefährden damit langfristig die Gesundheitsversorgung. Allein in den letzten zehn Jahren hat sich ein Investitionsstau von mindestens 30 Milliarden Euro aufgetürmt. Das ist einmal mehr das Ergebnis der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)

erstellten Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und

Investitionsfinanzierung. Damit vergrößert sich der Investitionsstau weiter.

Dringend notwendige Investitionen, zum Beispiel in Gebäude, Medizintechnik und

die Digitalisierung, können nicht vorgenommen werden.

„Die Länder stellen weiterhin nicht die dringend notwendigen Finanzmittel

bereit. Sie kommen ihrer gesetzlichen Verpflichtung und Verantwortung für die

Investitionen nicht nach. Deutschland droht den Anschluss an internationale

Standards zu verlieren und bleibt beim Thema Digitalisierung im

Gesundheitswesen weit hinter anderen Staaten zurück“, betont DKG-Präsident Dr.

Gerald Gaß. Auch für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und ein insgesamt

attraktives Arbeitsumfeld sind dringend Investitionen erforderlich.

Die fortgeschriebene Bestandsaufnahme zeigt neben den bundeslandspezifischen

Verfahren und Methoden der Krankenhausplanung die Entwicklung der

Investitionsförderung seit Anfang der 90er Jahre bis zum Jahr 2018. Dabei ist

das Gesamtvolumen der KHG-Mittel nur leicht gestiegen, von knapp 2,8 Milliarden

Euro 2017 auf 3,04 Milliarden 2018. Maßgeblich für diesen Anstieg ist dabei das

Bundesland Bayern, das seine Fördermittel um rund 140 Millionen Euro

aufgestockt hat. Dieser leichte Aufwärtstrend in einigen wenigen Bundesländern

wird die gewaltige Investitionslücke von fast vier Milliarden Euro pro Jahr

allerdings nicht schließen können. Auffällig ist auch die große Diskrepanz bei

den Fördersummen in den einzelnen Ländern. Während einige die Mittel sogar

erhöht haben, schrumpft in anderen Ländern die Förderungshöhe auf ein noch

niedrigeres Niveau. Wie schon im vergangenen Jahr ist Sachsen-Anhalt das

Schlusslicht, sowohl bei der Förderung pro Bett als auch pro Fall, und hat die

Summe im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal reduziert.

Der Bericht belegt weiterhin den tiefgreifenden Wandel der

Krankenhauslandschaft. Seit 1991 (2411 Krankenhäuser) hat sich die Anzahl der

Krankenhäuser um mehr als 20 Prozent verringert. Gleichzeitig lag die Zahl der

Krankenhausfälle mit knapp 19,4 Millionen auf einem gleichbleibend hohen

Niveau. „Diese Zahlen machen deutlich, dass wir einen fortschreitenden Rückgang

von Krankenhäusern haben. Aber dieser Prozess ist nicht strukturiert und durch

eine aktive Krankenhausplanung erzeugt, sondern vielmehr das Ergebnis einer

ungesteuerten Strukturbereinigung auf kaltem Weg“, sagt Gaß.

Die aktuelle Debatte um ein groß angelegtes Investitionsprogramm über die

nächsten zehn Jahre, wie vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Bundesverband

der deutschen Industrie gefordert, bietet nach Auffassung des Präsidenten der

DKG die Chance auch die Krankenhausinvestitionsförderung neu zu ordnen. „Die

Krankenhäuser sind ein zentraler Bestandteil unserer sozialen Infrastruktur und

Basis unseres Sozialstaats. Es muss die gemeinsame und vordringliche Aufgabe

des Bundes und der Länder sein, diese Infrastruktur zu sichern und

weiterzuentwickeln.“

Die Bestandsaufnahme ist als Anlage beigefügt

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 19.12.2019