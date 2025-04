Nun soll Ihre Kodierung auf Anhieb "perfekt" sein, weil es nach der Rechnungsstellung keine Nachbesserungsmöglichkeit mehr geben soll (lt. MDK-Reformgesetz): Investieren Sie deshalb in sehr gut ausgebildete Mitarbeiter durch unser 7-tägiges Grundseminar für Kodierkräfte in zwei Abschnitten (60 UE) z.B. am 11.-14.02.2020 und 11.-13.03.2020 bei Stuttgart oder 24.-27.03.2020 und 22.-24.04.2020 bei Dortmund oder 27.-30.04.2020 und 25.-27.05.2020 in Erfurt. Die kleine Gruppe (max. 9 TN) garantiert hohen Lernerfolg! (Medizinische Dokumentation Kuypers).