Förderbescheid zur Verbesserung der Notfallmedizin des UKSH (Schleswig-Holstein).

Das Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin (IRuN) des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) erhält für das Projekt Resuscitation Academy Deutschland über 146.700 Euro aus dem Versorgungssicherungsfonds des Landes

Schleswig-Holstein. Den entsprechenden Förderbescheid überreicht

Gesundheitsminister Heiner Garg heute beim Jahresempfang des Instituts an Prof.

Dr. Jan-Thorsten Gräsner, Direktor des Instituts für Rettungs- und

Notfallmedizin, und an Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH.

Das Land fördert das notfallmedizinische Projekt des Instituts über zwei Jahre.

An diesem nehmen mit der Stadt Kiel und dem Kreis Plön zwei in ihrer Struktur

sehr unterschiedliche Rettungsdienstbereiche aus Schleswig-Holstein teil. Das

Projekt hat zum Ziel, die notfallmedizinische Versorgung von Patientinnen und

Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand in Schleswig-Holstein zu verbessern und

Rettungsdienstträger bei der Optimierung ihrer Abläufe zu unterstützen. Die

Mittel zur Förderung des Projektes stammen aus dem Versorgungssicherungsfonds,

den das Land 2018 ins Leben gerufen hat, um die Gesundheitsversorgung in

Schleswig-Holsteins dauerhaft zu verbessern. Dazu gehört auch die

notfallmedizinische Patientenversorgung.

Gesundheitsminister Heiner Garg betont: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Gesundheitswesen werden häufig mit Notfallsituationen konfrontiert, in denen

sie unter schwierigen Umständen richtige Entscheidungen treffen müssen. Um die

Patientinnen und Patienten dabei bestmöglich zu versorgen, ist eine

hochqualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung essentiell. Und dafür steht das

Institut für Rettungs- und Notfallmedizin.“

Deutschlandweit erleiden etwa 75.000 Patienten jährlich einen

Herz-Kreislauf-Stillstand. Dabei beträgt die Überlebensrate 13,4 Prozent, wie

Auswertungen des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin des Deutschen

Reanimationsregisters am UKSH belegen. Im Vergleich zu anderen europäischen

Ländern besteht hierbei also großes Verbesserungspotential. Im

Rettungsdienstbereich von Seattle im Bundesstaat Washington, USA, sind sogar

Überlebensraten von 50 Prozent erreicht worden, nachdem dort Abläufe optimiert

und Trainingsprogramme für das Fachpersonal eingeführt worden waren. 2008 wurde

in Seattle daher die „Resuscitation Academy“ mit dem Ziel gegründet, auch

andere Regionen bei der Optimierung ihrer notfallmedizinischen Abläufe zu

unterstützen.

Diese Expertise aus den USA (und Dänemark) möchte das UKSH im Rahmen des

Projektes „Resuscitation Academy Deutschland“ nutzen. Dabei soll das aus den

USA stammende Konzept an die hiesigen Strukturen angepasst werden. Hierbei gilt

es zu beachten, dass gerade in ländlichen Regionen wie im Kreis Plön ein

Herz-Kreislaufstillstand noch einmal kritischer zu bewerten ist, weil die

Anfahrtswege des Rettungsdienstes und der Weg in ein Krankenhaus länger sind.

Dort ist eine hochqualifizierte Erstversorgung also besonders wichtig.

Quelle: Schleswig-Holstein, 20.01.2020

der Notfallmedizin des UKSH'>Schleswig-Holstein, 20.01.2020