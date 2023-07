Ergänzung zur Kodierung der CHOP Kodes 2020 Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts (Stent-Prothesen) in die Aorta abdominalis / thoracica / thoracoabdominalis (SwissDRG).

Um die korrekte Zuweisung der neuen CHOP Kodes 2020 für die aortalen Stent-Grafts (Stent-Prothesen) im Grouper zu garantieren, ist folgendes zu beachten: Bei der Kodierung der Kodes 39.71.21 bis -.25 bzw. 39.73.31 bis -.35 bzw. 39.73.41 bis -.45 Endovaskuläre Implantation in die Aorta ist ab 01.01.2020

Version 9.0 AV (2020/2020) „einmal“ pro Fall der Kode 39.71.09 „Endovaskuläre

Implantation eines Stent-Grafts (Stent-Prothesen) an der abdominalen Aorta,

sonstige“ bzw. 39.73.09 „Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts

(Stent-Prothesen) an der thorakalen und thorako-abdominalen Aorta, sonstige“

–ergänzend zu kodieren.

Werden Stent-Grafts (Stent Prothese) in die abdominale Aorta implantiert

(39.71.21 bis -.25), so wird ergänzend der CHOP Kode 39.71.09 einmal kodiert.

Werden Stent-Grafts (Stent Prothesen) in die thorakale (39.73.31 bis -.35) bzw.

thorakoabdominale Aorta (39.73.41 bis -.45) implantiert worden, wird einmalig

der CHOP Kode 39.73.09 kodiert.

Quelle: SwissDRG, 31.01.2020