Universitätsklinikum Bonn eröffnet Eltern-Kind-Zentrum (Pressemitteilung).

Am Universitätsklinikum Bonn (UKB) ist heute das neue Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) eröffnet worden. Der Neubau bietet 164 Patienten Platz und vereint alle Disziplinen der Kinderheilkunde und der Geburtshilfe unter einem Dach. Das neue Gebäude kostet 112 Millionen Euro und ersetzt das in die Jahre gekommene

Zentrum für Kinderheilkunde in der Adenauerallee. Dadurch entfallen etwa 20.000

Patiententransporte, auch schwerstkranker Kinder, die sich durch die Aufteilung

der medizinischen Versorgungsstrukturen auf die Standorte Adenauerallee und

Venusberg ergaben. Ein besonderer Schwerpunkt wurde im Neubau auf die

kinderfreundliche Architektur und künstlerische Gestaltung gelegt.

Fünf Etagen mit 11.787 Quadratmetern Nutzfläche für Kinderspitzenmedizin,

exzellente Spezialisten aller Fachrichtungen, 124 Betten in der

Kinderheilkunde, darunter 31 Intensivbetten sowie 18 Intermediate-Care Betten

und 40 Betten in der Geburtshilfe. Mit dem ELKI des UKB ist auf dem Bonner

Venusberg eine der modernsten Kinderkliniken Europas entstanden. Heute, etwa

eine Woche vor dem geplanten Umzug, hat das UKB zur offiziellen Eröffnungsfeier

eingeladen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Wissenschaft, Freunde und

Förderer sowie Mitarbeiter/innen des UKB haben am Festakt mit symbolischer

Schlüsselübergabe an die Klinikdirektoren/innen des ELKI teilgenommen.

Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKB Prof. Wolfgang

Holzgreve betonte bei der Eröffnung, dass der Bau eines neuen

Eltern-Kind-Zentrums unerlässlich für eine zeitgemäße medizinische Versorgung

auf höchstem Niveau gewesen sei. "Die Verlegung von der Adenauerallee auf den

Venusberg für medizinische Untersuchungen und Eingriffe und die damit

verbundenen Trennungen und anstrengenden Fahrten bleiben den kleinen Patienten

und deren Angehörigen zukünftig erspart. Diagnosen und Behandlungen werden nun

unter einem Dach und viel schneller als zuvor durchgeführt", sagte Prof.

Holzgreve und verweist auch auf eine weitere Besonderheit der Klinik: "Das ELKI

ist durch eine Brücke mit der unmittelbar danebenliegenden jetzigen

Frauenklinik verbunden. Dadurch ist die Gynäkologie mit der Geburtshilfe sowie

den kinderchirurgischen Fächern eng verzahnt und es gibt endlich mehr Platz, z.

B. für die in Bonn bundesweit führende vorgeburtliche Diagnostik und

Intensivbetreuung der Frühgeborenen und Kinder mit angeborenen Erkrankungen,

oder von Schwangeren mit individuellen Risiken. Die traditionell sehr gute

Kinderherzmedizin ist nun durch die zusätzlich übernommenen Herzspezialisten

aus St. Augustin die größte in Deutschland."

Komplettiert wird das medizinische Angebot des ELKI durch Ambulanzen der

Geburtshilfe und der Pädiatrie mit einer Kindernotaufnahme. Darüber hinaus sind

eine kinderonkologische Tagesklinik und eine kinderonkologische Pflegestation

mit Knochenmarktransplantationszimmern im Neubau vorhanden, was das

Krebs-Spitzenzentrum, welches das UKB zusammen mit den Standorten Aachen, Köln

und Düsseldorf betreibt, verstärkt. Zur Ausstattung gehören zudem vier OP-Säle,

davon ein Hybrid-OP mit innovativer Vernetzung der Bildgebung, der von der

Stiftung Kinderherzen Bonn und der Elterninitiative für herzkranke Kinder und

Jugendliche Bonn finanziell unterstützt wurde, sowie fünf Geburtsräume. Eine

intensive interdisziplinäre psychosoziale Betreuung, die auch die Aktivitäten

der Förderkreise und Elterninitiativen miteinschließt, rundet das

Leistungsspektrum ab. Dank dem Förderkreis für krebskranke Kinder und

Jugendliche Bonn e. V. entsteht in unmittelbarer Nähe des Neubaus ein komplett

spendenfinanziertes Familienhaus zur Unterbringung von Eltern und

Geschwisterkindern mit Schulungs- und Kreativräumen, welches im weiteren

Verlauf des Jahres fertig wird.

Der Geschäftsführende Direktor des Zentrums für Kinderheilkunde Prof. Johannes

Breuer freut sich auf die Inbetriebnahme des ELKI: "Hier gibt es beste

Bedingungen für die fachlich und menschlich herausragenden Experten der

Kindermedizin. Neben der optimalen Patientenversorgung mit kurzen Wegen und

ideal aufeinander abgestimmten Arbeitsabläufen können wir zeitgleich

Innovationen in Forschung und Lehre vorantreiben."

Kunst hilft heilen

Im neuen Eltern-Kind-Zentrum hat das UKB ein einzigartiges Kunstkonzept

umgesetzt mit dem Ziel, den Genesungsprozess der kleinen und großen Kinder zu

unterstützen. Dafür sind im Gebäude diverse Kunstkonzepte und interaktive

Spielflächen vorgesehen. Gemeinsam mit den Nutzern des ELKI wurde von einem

Team unter Führung der Bonner Galeristin Gisela Clement ein Kunstprogramm

entwickelt, das hochfrequentierte Bereiche wie Ambulanzen, Flure und

Wartezonen, Stationen und Funktionsräume individuell und verbindend zugleich

mit Kunstwerken ausgestattet hat. Dabei spielen Alter und Bedürfnisse der

Patienten genauso eine Rolle wie der Bezug zum umgebenden Kottenforst, der

Stadt Bonn und der Region. Die zentralen "Marktplätze" und Treppenhäuser des

ELKI hat die deutsch-britische Künstlerin Katja Davar mit großflächigen

Wandarbeiten gestaltet. Einige Ideen stammen vom bekannten Comedian und Arzt

Dr. Eckart von Hirschhausen, dessen langjährige philanthrope Aktivität unter

dem Motto "Humor hilft heilen" beim ELKI in ein Gesamtkonzept "Kunst hilft

heilen" eingegangen ist. Anlässlich des diesjährigen 250. Geburtstages von

Ludwig van Beethoven gibt es im neuen ELKI auch einen Beethoven-Geburtsraum, in

dem an Wänden und Decke das Sternbild von Beethovens Tauftag künstlerisch

nachvollzogen wird.

Dem Verein der Freunde und Förderer der Kinderklinik hat das ELKI ein digitales

Aquarium in der Eingangshalle zu verdanken. Es soll dazu beitragen, dass sich

die Kinder trotz ihrer Erkrankungen im ELKI wohlfühlen. Die kleinen Patienten

können so einen Fisch malen, einscannen und auf virtuelle Schwimmreise ins

Aquarium entlassen. Andere Spiel- und Kunstkonzepte sollen ebenfalls die Kinder

dazu animieren, das Haus mit allen Sinnen zu erkunden und Freude trotz ihrer

Erkrankung zu empfinden.

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) hat rund 37 Kliniken und 31 Institute und

ist mit über 8.000 Mitarbeitern der nach Telekom und Post DHL der drittgrößte

Arbeitgeber in Bonn. Jährlich werden am UKB rund 50.000 Patienten stationär und

rund 35.000 Notfälle versorgt sowie über 350.000 ambulante Behandlungen

durchgeführt. Die medizinische Fakultät der Universität Bonn steht in der

wissenschaftlichen Leistung auf Platz 1 in NRW (Auswertung des Landes). Das UKB

hat den zweithöchsten Case-Mix-Index (Schweregrad der behandelten Fälle) unter

den 35 Universitätskliniken in Deutschland.

Quelle: Pressemitteilung, 10.01.2020