Entdecken Sie in einer kleinen Gruppe und im Gespräch miteinander, wie Sie die Dokumentation beim PKMS (J, K, F) verbessern können, um MDK Prüfungen gelassen entgegen zu sehen, zumal der OPS-Schlüssel in 2020 im Katalog bleibt: 1-Tages-Grundlagen-Seminare zum PKMS für Jugendliche, Kinder, Säuglinge. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Pflegekräfte zielsicher an den PKMS heranführen. Termin am 23.03.2020 bei Dortmund. Gerne auch bei Ihnen Inhouse (Medizinische Dokumentation Kuypers).