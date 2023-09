Krankenhaus-Krise in Deutschland? (Institut Arbeit und Technik).

Die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Deutschland und die Existenzprobleme vieler Kliniken waren Thema einer Krankenhaus(Krisen?)-Fachtagung, zu der das Institut Arbeit und Technik (IAT/Westfälische Hochschule) und die Münchener Healthcare Experten von WMC (am 11. Februar 2020) nach Berlin eingeladen hatten.

Krankenhäuser sind Eckpfeiler der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Sie

müssen und können sich erneuern, um mehr Gesundheit mit höherer

Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Doch um die Bewegungsspielräume für

Zukunftsinvestitionen ist es bei mehr und mehr Krankenhäusern schlecht

bestellt. Die nach wie vor völlig unzureichende Investitionsfinanzierung der

allermeisten Bundesländer, der dramatische Personalmangel, aber auch

Veränderungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen - etwa das

Pflegepersonalstärkungsgesetz oder die wachsenden Qualitätsanforderungen -

drücken auf die Ertragsmöglichkeiten im operativen Geschäft. Die Folge:

Krankenhäuser schreiben vermehrt rote Zahlen und die Insolvenzrisiken steigen -

auch bei solchen Häusern, die in ihren Regionen eine hohe Bedeutung haben und

sich durch Erneuerungsengagement profiliert haben.

Auf der Konferenz diskutierten 150 Krankenhausmanager und

Gesundheitswirtschaftsexperten: Läuft Deutschland in eine Krankenhauskrise?

Braucht es dagegen neue Sicherungs- und Zukunftsfonds? Wie können die gestaltet

sein, ohne dass der notwendige Erneuerungskurs in der Krankenhausstruktur und

im Innenleben der Krankenhäuser ins Stocken gerät?

Die Ergebnisse? Durchaus gemischt!

Die Befürchtungen, dass sich in der Welt der Krankenhäuser die Probleme

krisenhaft zuspitzen, wurde erhärtet. An vielen Stellen - in den Ländern, in

der Bundespolitik und auch in der Finanzwirtschaft - wird deshalb über neue

Unterstützungswege für solche Häuser nachgedacht, die relevant für die

Versorgungsstruktur und auch erneuerungsfähig sind, aber dennoch in Turbulenzen

geraten. Spruchreife und breitflächig ausrollbare Lösungen gibt es aber (noch)

nicht.

Eine der größten Herausforderungen bei der Lösungssuche ist, dass

Krisenunterstützungen nicht mit der Gießkanne, sondern kriteriengestützt

ausgezahlt zur Verfügung gestellt werden sollten. Und bei der

Kriterienentwicklung spielt eine Hauptrolle, dass der Schub für Erneuerungen in

der Krankenhausstruktur wie in der inneren Verfassung der Häuser

aufrechterhalten bleibt.

WMC und IAT werden daran arbeiten, den Horizont der Gestaltungsmöglichkeiten

für solche Maßnahmen und Programme zu umreißen, die gleichzeitig ungewollte

Turbulenzen und Insolvenzen vermeiden aber dennoch den Erneuerungsprozess

aufrechterhalten. Es bleibt spannend, ob dies helfen kann, eine

Krankenhauskrise zu vermeiden.

Das IAT dankt WMC für die gute Zusammenarbeit bei der Planung und Durchführung

der Veranstaltung und der CompuGroup Medical Deutschland AG für die fachliche

und finanzielle Unterstützung.

Abbildung ZKNFT

Heiner Garg, Gesundheitsminister des Landes Schleswig-Holstein, und Prof. Dr.

Jo-sef Hilbert vom Institut Arbeit und Technik trafen sich beim Kongress „ZKNFT

der Gesundheitsversorgung“ zum Austausch.

Quelle: Institut Arbeit und Technik, 19.02.2020