Klinischer Kodierexperte m/w/d Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim

Klinischer Kodierexperte

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

- Umfassende Analyse der Patientenakte und Überprüfung der ärztlichen und pflegerischen Dokumentation auf Vollständigkeit

- Sicherstellung der Übereinstimmung von Behandlung, Dokumentation und Kodierung der stationären Patienten

- Verantwortung für eine vollständige, umfassende und korrekte Kodierung

- Fallbegleitende Kodierung und Verweildauer-Steuerung (Intensivmedizin, Stroke unit, Komplexbehandlungen, inkl. Zusatzentgelte, Fallzusammenführung etc.)

- Gezielte, ausführliche Fallprüfung im Bedarfsfall und Erkennen von erlösrelevanten Lösungen

- Festlegung fachabteilungsspezifischer Ablauf und Durchführung von DRG-Visiten, um mit dem behandelnden Team aus Ärzten und Pflegekräften, die umfassende Leistungserfassung während des stationären Verlaufes (just in time) ggf. auch unter Prüfung der Inhalte der Arztbriefe abgestimmt zu erfassen

- Selbstständige medizinische Fallfreigabe

- Durchführung von DRG Schulungen (Multiplikatoren-Schulungen) innerhalb des Kodierteams und für die betreuenden Fachbereiche (Ärzte und Pflege)

- Gegenseitige Vertretung im Team

- Supervision und Unterstützung der Kodierer bei Kodierfragen und zur Fallfreigabe

- Nutzen der Rückmeldungen aus den MDK Gutachten (besonders den Negativgutachten) zur Prozessoptimierung