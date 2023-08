2. Epidemiegesetz: Umfassende und niedrigschwellige Tests im Krankenhaus notwendig, Finanzierung nicht geklärt (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht Nachbesserungsbedarf am Gesetz zum Schutz der Bevölkerung, das am Donnerstag in 1. Lesung im Bundestag beraten wird. Dem richtigen Ziel, die Testmöglichkeiten zu

erweitern, wird am Ende nicht ausreichend Rechnung getragen. Die fehlende Finanzierung von

regelmäßigen Testungen der Patienten und des Personals der Krankenhäuser ist

ein großer Schwachpunkt dieses Gesetzes. „Fast alle Verordnungen der

Bundesländer zur Sicherung der Versorgung von COVID-19-Patienten sehen

breitflächige Testungen im Krankenhaus vor. Wenn alle Patienten und nur die

Pflegekräfte, die in der direkten engen Patientenversorgung tätig sind, einmal

pro Woche getestet würden, ergebe sich ein Testvolumen von 500.000 Tests pro

Woche. Pro Monat wäre dies ein Finanzbedarf von rund 100 Millionen Euro. Diese

Mittel sind in den Fallpauschalen nicht einkalkuliert. Die Finanzierung muss

gesetzlich verankert werden“, erklärte DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum.

Zudem fordern die Kliniken ergänzende Maßnahmen beim finanziellen Schutzschirm

für ambulante Leistungen der Krankenhäuser. „Die Kliniken haben in der

Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) in den psychiatrischen

Instituts- und Hochschulambulanzen extreme Erlösausfälle, die analog zu den

Ausgleichszahlungen im ambulanten Bereich berücksichtigt werden müssen. Hier

muss der Schutzschirm erweitert werden“, forderte Baum.

Weiterhin höchst problematisch bleibt die vorgesehene Strafzahlung von

mindestens 20.000 Euro bei Fehlern bei der mit dem Gesetzentwurf neu

vorgesehenen Datenlieferung der 21er-Daten an das Institut für das

Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). „Diese Strafzahlung ist grundsätzlich und

im Hinblick auf die Komplexität der Datenlieferung inakzeptabel. Dieses

Misstrauen haben die Krankenhäuser nicht verdient“, so der

DKG-Hauptgeschäftsführer.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 06.05.2020