HPlus fordert Corona-Gipfel wegen Kostenverteilung (Pressemitteilung).

Eine erste fundierte Grobschätzung des Vereins SpitalBenchmark prognostiziert einen Corona-bedingten finanziellen Schaden für die Spitäler und Kliniken in der Grössenordnung von 1.7 bis 2.9 Mia. Franken bis Ende 2020. Dies als Folge von Covid-19-bedingten Mehrkosten und des am 13. März 2020 bundesrätlich verordneten Behandlungsverbots.

H+ Die Spitäler der Schweiz fordert deshalb dringlich den Bundesrat auf, so rasch wie möglich einen nationalen

Gesundheitsgipfel einzuberufen, um die Frage nach der gesetzeskonformen

Kostenverteilung zu klären.

Quelle: Pressemitteilung, 22.05.2020