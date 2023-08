Neue Krankenhauscontrolling-Studie 2020 Curacon DVKC

Krankenhauscontrolling: Wie digital ist das Controlling? Die neue Krankenhauscontrolling-Studie zeigt Bedarfe und Potentiale auf (Pressemitteilung).

Der Deutsche Verein für Krankenhauscontrolling (DVKC) e.V., der Lehrstuhl für Controlling der Bergischen Universität Wuppertal sowie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Curacon haben am Dienstag auf dem 1. Virtuellen Deutschen Krankenhauscontroller-Tag die aktuellen Ergebnisse ihrer gemeinsamen

Studie zum „Controlling im deutschen Krankenhaussektor“ vorgestellt.

Digitalisierung im Controlling zeigt noch Luft nach oben

Die neunte Befragungsrunde der Studie zum Controlling im deutschen

Krankenhaussektor – noch vor der Covid-19-Krise durchgeführt – hat als eines

von zwei Fokusthemen die Digitalisierung im Controlling untersucht. Die

Covid-19-Pandemie hat das Erfordernis der Digitalisierung im Krankenhaussektor

und damit den Bedarf nach Transparenz für alle Fragen der Liquidität und

Finanzierung noch weiter verschärft. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass

das Controlling in großen Krankenhäusern erwartungsgemäß im Schnitt einen

höheren Digitalisierungsstand aufweist als in mittleren und insbesondere

kleinen Häusern. So verfügen fast 70% der Häuser mit über 600 Betten über ein

systemübergreifendes Data Warehouse, aber nur knapp die Hälfte (49%) der Häuser

mit weniger als 300 Betten. 36% der kleineren Häuser haben die Anschaffung

eines solchen Systems darüber hinaus aktuell auch nicht in Planung.

Zudem zeigt sich, dass der Umfang der automatisierten Bearbeitungsschritte bei

Häusern mit einem Data Warehouse deutlich höher ist. Dies gilt sowohl für die

Datenzusammenführung, die Datenaufbereitung und -analyse als auch für den

Versand und die Bereitstellung der Berichte. Gleichwohl ist festzustellen, dass

in vielen Krankenhäusern auch mit Data Warehouse noch in erheblichem Umfang

manuelle Aufbereitungen und Nacharbeit notwendig sind. Über 50% dieser Häuser

haben die Berichtsprozesse noch nicht durchgehend digitalisiert. Bei manchen

Bearbeitungsschritten sind es sogar bis zu zwei Drittel dieser Häuser. Obwohl

die notwendige technische Basis vorhanden ist, besteht bei deren effizienter

Nutzung und Umsetzung also noch deutlich Luft nach oben. Und dies ist gerade in

Zeiten von Covid-19 relevant, in denen jederzeit aktuell aus dem System

abrufbare Informationen kurzfristige Steuerungsentscheidungen erst ermöglichen.

Dies können nur gut 50% der Data-Warehouse-Nutzer und damit nur ca. ein Drittel

aller befragten Krankenhäuser. Controlling in der Pflege – 72% der Einrichtungen

nutzen inzwischen spezielle Instrumente

Zweites Fokusthema: Die Steuerung der Personalressourcen mit Blick auf die

Vorgaben der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUG-V) sowie die

Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System haben die Anforderungen für

das „Pflegecontrolling“ in den letzten Jahren deutlich erhöht und damit auch

die Bereitschaft der befragten Häuser forciert, spezielle Berichtsformate und

Steuerungsprozesse umzusetzen. Während in der Studie 2014 erst 13% der

befragten Häuser Instrumente zum Pflegecontrolling implementiert hatten, waren

es 2018/2019 bereits 51% und 2019/2020 nunmehr 72%. Gleichwohl steuert noch

mehr als jedes vierte Haus den Personaleinsatz ohne solche Instrumente und

Prozesse.

Beim Reporting aus dem Pflegecontrolling stehen zumeist die Geschäftsführung

und Pflegedirektion im Fokus. Auffallend ist, dass die operative Leitungsebene

der Pflegebereichsleitungen und Stationsleitungen deutlich weniger ins

Berichtswesen eingebunden ist. So erhalten in den befragten Häusern weniger als

die Hälfte der Bereichsleitungen und weniger als ein Drittel der

Stationsleitungen die relevanten Berichte und damit ein monatliches

kennzahlenbasiertes Feedback.

Im Gesamtbild zeigt sich, dass die Krankenhäuser auf die geänderten

Regulierungen reagiert haben und gerade mit Blick auf die

Pflegepersonaluntergrenzen zunehmend in der Lage sind, steuerungsrelevante

Informationen bereitzustellen. Bei der Ausgliederung der Pflegekosten aus dem

DRG-System ist die Entwicklung demgegenüber noch weniger weit fortgeschritten.

Zur Studie

Die Studie zum aktuellen Stand und zu den Entwicklungstendenzen des

Controllings im deutschen Krankenhaussektor wird seit dem Jahr 2011 durch den

DVKC, die Universität Wuppertal und Curacon* erhoben. Sie zählt zu den

umfangreichsten Untersuchungen ihrer Art und ist in Bezug auf Umfang, Struktur

und Aufbau der Datenreihe einzigartig. Die von den verantwortlichen Forschern

Prof. Dr. Nils Crasselt, Dr. Christian Heitmann und Prof. Dr. Björn Maier

verfolgten Untersuchungsziele sind sowohl für Praktiker in den Krankenhäusern

und Psychiatrien als auch für Wissenschaftler in der Gesundheitswirtschaft von

hohem Interesse.

Die Studie kann kostenlos unter studien@curacon.de bestellt werden. Bei Fragen

und Anregungen zur Studie wenden Sie sich bitte an Niels Wantia

(niels.wantia@curacon.de).

* Bis Mitte 2019 wurde die Controllingstudie von zeb.HealthCare mit

durchgeführt. Da zeb.HealthCare zum 1. Juli 2019 an die Curacon GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zu den Autoren der Studie

Prof. Dr. Nils Crasselt

Nils Crasselt, Jahrgang 1973, studierte Betriebswirtschaftslehre an der

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach dem Abschluss zum

Diplom-Kaufmann war er von 1997 bis 2008 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung (Prof. Dr. Bernhard Pellens)

der Ruhr-Universität Bochum tätig. 2002 promovierte er mit einer Arbeit zum

Thema „Wertorientierte Managemententlohnung, Unternehmensrechnung und

Investitionssteuerung“. Sein kumulatives, aus sieben Einzelschriften

bestehendes Habilitationsprojekt schloss er 2008 ab. Seit dem Wintersemester

2008/09 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Controlling an der Schumpeter School

of Business and Economics der Bergischen Universität Wuppertal. Zu den

Schwerpunkten seiner aktuellen Forschungsaktivitäten zählt u. a. das

Controlling im Krankenhaussektor.

Dr. Christian Heitmann

Christian Heitmann, Jahrgang 1971, studierte Wirtschaftsinformatik an der

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach dem Abschluss zum

Diplom-Wirtschaftsinformatiker war er von 1998 bis 2002 als wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Institut für Revisionswesen (Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Baetge) der

Universität Münster tätig. 2001 promovierte er im Rahmen eines

DFG-Forschungsprojekts. Von 2002 bis 2019 war er für die Managementberatung zeb

tätig. Dort leitete er als Partner von 2009 bis 2019 den Bereich zeb.Health

Care. Zum 1. Juli 2019 wurde zeb.Health

Care an die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übertragen. Dort

leitet er als Partner den Geschäftsbereich Unternehmensberatung.

Schwerpunktthemen bilden hierbei Fusionen und Verbundbildungen,

Konzernsteuerungskonzepte, Konzeption und Einführung von Systemen zum

Finanzcontrolling und Reporting, Investitionsfinanzierung, ganzheitliches

Risikomanagement sowie die Entwicklung und Umsetzung von Digital- und

IT-Strategien mit Fokus auf Einrichtungen der Gesundheits- und

Sozialwirtschaft.

Prof. Dr. Björn Maier

Björn Maier, Jahrgang 1973, studierte Betriebswirtschaftslehre an der

Universität Mannheim, im Besonderen öffentliche BWL und Krankenhausmanagement.

Nach dem Abschluss zum Diplom-Kaufmann war er von 1999 bis 2001 als

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Allgemeine BWL, vor allem

Operations Research, an der Universität zu Köln (Prof. Dr. Dr. Günter

Beuermann) tätig und promovierte 2001 in einem DFG-Sonderforschungsbereich. Von

2004 bis 2008 begleitete er im Rahmen einer Forschungsstelle an der

Justus-Liebig-Universität Gießen das Benchmarking der gesetzlichen

Unfallversicherungsträger (DGUV). Seit 2008 ist er Studiendekan an der Dualen

Hochschule Baden-Württemberg Mannheim im Bereich Gesundheits-wirtschaft. Er ist

Vorstandsvorsitzender des Deutschen Vereins für Krankenhaus-Controlling e. V.

(DVKC).

