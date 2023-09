PPR 2.0 muss Personaluntergrenzen ablösen (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Zwei Drittel der Pflegekräfte in den Krankenhäusern empfinden die von der Politik verordneten Personaluntergrenzen für Kliniken keineswegs als hilfreich. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, das im Tagesspiegel veröffentlicht wurde. Auch wenn die Umfrage mit zufälligen Teilnehmern nicht

repräsentativ ist, ist die Tendenz hinsichtlich der Untergrenzen klar. Die Hauptkritikpunkte sind: Bürokratie und

keine Verbesserung der Situation der Pflegekräfte. Deshalb fordert die Deutsche

Krankenhausgesellschaft (DKG) erneut, die Untergrenzen schnellstmöglich durch

ein Personalbemessungsinstrument abzulösen. Schon Anfang des Jahres haben DKG,

ver.di und Deutscher Pflegerat mit der PPR 2.0 ein Instrument vorgestellt, das

eine bessere und höhere Personalausstattung im Krankenhaus zum Ziel hat und

sich durch deutlich geringere Bürokratie auszeichnet. „Mit der PPR 2.0 haben

wir ein unbürokratisches Personalbedarfsbemessungsinstrument entwickelt, das

eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgung der Patienten im gesamten

Krankenhaus abbildet“, erklärte DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum. „Wenn die

Politik dieses Instrument endlich einführt, sind die gesetzlichen

Pflegepersonaluntergrenzen überflüssig, da dann ein weitaus bedarfsgerechteres

Verfahren zur Sicherung der Pflegequalität zur Verfügung steht.“

Die DKG nimmt die in der Umfrage von Teilnehmern angesprochene Kritik an der

Umsetzung ernst. „Es wäre aber hilfreich, die Fälle zu kennen, in denen

Fehlanreize dazu führten, dass Krankenhäuser sich nicht richtig verhalten

haben. Klar ist aber auch, dass es kein systematisches Ausnutzen von

Schwachpunkten der Untergrenzen durch Kliniken gegeben hat. Wir müssen

Bedingungen schaffen, in denen Pflegekräfte gut und gerne arbeiten können. Dazu

ist die PPR 2.0 ein geeignetes Mittel. Und dass wir dem Fachkräftemangel

entgegen wirken müssen, ist jedem spätestens seit der Corona-Pandemie klar“, so

der Hauptgeschäftsführer der DKG.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 23.05.2020