524 Sterbefälle durch Atemwegserkrankungen im I. Quartal 2020 (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt).

2020 wurden im I. Quartal nach vorläufigen Ergebnissen 524 durch Atemwegserkrankungen verstorbene Sachsen-​Anhalterinnen und Sachsen-​Anhalter gezählt, darunter 31 an Grippe. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war

die Zahl der an Atemwegserkrankungen Verstorbenen im I. Quartal 2018 mit 825

Personen deutlich höher. Ihr Anteil an allen Verstorbenen (9 937) betrug damals

8,3 %.

Einen erheblichen Anteil an den Sterbefällen durch Atemwegserkrankungen im I.

Quartal 2018 hatte die Grippesaison 2017/2018. So lag der Anteil an Grippetoten

in dem Zeitraum bei 16,0 % (132 Frauen und Männer) aller Atemwegserkrankungen.

Über das ganze Jahr betrachtet lagen die Anteile an Todesfällen durch

Atemwegserkrankungen 2018 bei 5,9 %.

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 16.06.2020