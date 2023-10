Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin mit neuen Geschäftsführern (Pressemitteilung).

Im Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin haben eine neue Geschäftsführerin sowie zwei neue Geschäftsführer ihren Dienst aufgenommen. Während Manuela Schikora am 1. April und Roberto Heuer am 1. März 2020 die

Geschäftsführung des Bereiches Teilhabe und Bildung übernommen haben, besetzt

Tobias Bruckhaus seit dem 1. Juni 2020 neben Dr. Karsten Bittigau die zweite

Geschäftsführerposition im Bereich Gesundheit. Zugleich haben Bittigau und

Bruckhaus die Geschäftsführungen des Geschäftsbereichs Kliniken, der

Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow gemeinnützige GmbH, der

Evangelisches Krankenhaus Luckau gGmbH, der Lutherstift gGmbH sowie der MEG

gGmbH Teltow inne.

v.l.n.r.: Tobias Bruckhaus, Manuela Schikora, Roberto Heuer

Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin

Die gebürtige Bremerin Manuela Schikora ist bereits seit 28 Jahren für die

Diakonie tätig und verfügt über umfangreiche Berufs- und Leitungserfahrung in

der Jugend- und Behindertenhilfe. Seit 2013 ist die 60-Jährige darüber hinaus

im Vorstand des Verbandes der Evangelischen Behindertenarbeit

Berlin-Brandenburg e.V. (VEBA). Sie freue sich darauf, so Schikora, die in

ihrer Freizeit begeisterte Tennisspielerin ist, „gemeinsam mit dem

interdisziplinären Mitarbeiterteam die Angebote des Diakonissenhauses zur

sozialen Teilhabe, der Bildung und Arbeit weiterzuentwickeln.“

Manuela Schikora folgt auf Sabine Oster, die sich nach 25 Jahren Tätigkeit im

Diakonissenhaus auf eigenen Wunsch neuen Herausforderungen gestellt hat.

Roberto Heuer ist 41 Jahre alt. Der dreifache Vater ist Betriebswirt und war

lange für die Arbeiterwohlfahrt und als Geschäftsführer bei einem freien Träger

der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin tätig. „Die Tradition und Geschichte des

Diakonissenhauses beeindrucken mich“, sagt der leidenschaftliche

Motorradfahrer. Und: „Im Bereich Teilhabe und Bildung arbeiten 500

Mitarbeitende in unterschiedlichsten Diensten zusammen. Diese Ausrichtung sorgt

für eine spannende Mischung. Es reizt mich, mit Menschen unterschiedlicher

Professionen zusammen zu arbeiten.“

Roberto Heuer bekleidet als Geschäftsführer eine Position, die in dieser Form

neu eingerichtet wurde.

Tobias Bruckhaus schließlich ist seit mehr als 17 Jahren in unterschiedlichsten

Funktionen für verschiedene Einrichtungen im Gesundheitswesen im Einsatz.

Zuletzt war der 46-jährige Diplom-Betriebswirt für den Bereich Gesundheit der

Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg aktiv. „Die Kliniken des

Diakonissenhauses sichern mit ihren elementaren Fachbereichen die medizinische

Grundversorgung in vielen Regionen Brandenburgs.

Auf diesem soliden Fundament möchte ich aufbauen und das breite

Leistungsspektrum der Fachabteilungen weiterentwickeln und fördern“, freut sich

Bruckhaus, der privat großer Fußball- und Basketball-Fan ist, auf seine neue

Aufgabe.

Tobias Bruckhaus folgt auf Dr. Christiane Neumann, die zum 1. März 2020 in den

Ruhestand getreten ist.

