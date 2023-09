Grundseminar Kodierkräfte / Update für den PEPP-Bereich

Unsere Kurse beginnen wieder mit Abstands- und Hygienekonzept. Sie setzen für Ihre gute Kodierqualität auf eine sehr gute Ausbildung Ihrer Mitarbeiter - wir bieten kleine Gruppen und bewährte Konzepte: z. B. mit dem Grundseminar Kodierkräfte für DRG-Bereich (7 Tage in zwei Abschnitten mit max. 9 TN) und das jährliche Update für den PEPP-Bereich (1-tägig mit max. 10 TN an den Seminarstandorten bei Dortmund, in Erfurt und bei Stuttgart (Medizinische Dokumentation Kuypers).