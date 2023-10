Klinikfinanzierung krisenfest machen (Bundesärztekammer).

Berlin. Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt hat eine Neuregelung der Klinikfinanzierung in Deutschland gefordert. Krankenhäuser seien keine Unternehmen, in denen man wie in einem produzierenden Betrieb nur die Auslastung optimieren könne. Wir müssen immer einen gewissen Überhang an Kapazitäten vorhalten und natürlich auch finanzieren,

um auf Krisen angemessen reagieren zu können“, sagte der BÄK-Präsident der dpa (22.6.2020).

Reinhardt verwies zudem auf die Verantwortung der Länder bei der

Klinikfinanzierung. In den vergangenen Jahren sei die Investitionsfinanzierung,

für die die Länder zuständig seien, völlig unzureichend gewesen. „Viele gute

Kliniken sind gar nicht mehr in der Lage, vernünftig zu arbeiten.“ Vielmehr

seien sie darauf angewiesen, aus den Pauschalen für die Krankenversorgung auch

noch ihre Investitionen zu finanzieren. In der Folge müssten sie immer mehr auf

Kostensenkungen und Personalausdünnung setzen. „Das geht nicht mehr lange gut,

daran muss sich dringend etwas ändern“, so Reinhardt.

Auch müssten die Kliniken nun wieder stärker auf die normale Versorgung

ausgerichtet werden. Trotz genügend freier Intensivbetten während der Pandemie

sei die Zahl von Patienten mit Schlaganfällen und Herzinfarkten in den

Krankenhäusern teils um bis zu 30 Prozent rückläufig gewesen. Mit Blick auf

mögliche Spätfolgen sei ist nun wichtig, „wieder ein Gleichgewicht in der

Versorgung herzustellen und Patienten zu ermuntern, tatsächlich medizinische

Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagte Reinhardt.

Quelle: Bundesärztekammer, 22.06.2020