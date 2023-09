Geschäftsführer-Wechsel am Kreisklinikum Siegen (Pressemitteilung).

Mit einem coronagerechten Empfang im Haus der Siegerländer Wirtschaft wurde jetzt der Geschäftsführer des Kreisklinikums, Bertram Müller, in den Ruhestand verabschiedet. Gekommen

waren Weggefährten, Mitarbeiter und Vertreter aus

Politik und Verwaltung, um Müller für seine Arbeit zu danken und ihm alles Gute

für den Ruhestand zu wünschen.

In seiner Festrede machte Landrat Andreas Müller deutlich, mit welcher Haltung

Bertram Müller das Kreisklinikum geleitet hat: „Krankenhaus ist immer

Teamarbeit und wir brauchen alle Berufsgruppen, um erfolgreich sein zu können –

von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt“, zitierte der Landrat den scheidenden

Geschäftsführer.

Bild vergrößern: Nach elf Jahren als Geschäftsführer des Kreisklinikums Siegen

wurde Bertram Müller (l.) von Landrat Andreas Müller im Rahmen eines Empfangs

im Haus der Siegerländer Wirtschaft in den Ruhestand verabschiedet.

Deshalb habe Bertram Müller auch immer den Kontakt zu den Kolleginnen und

Kollegen gesucht und sei über viele Jahre hinweg regelmäßig auf die Stationen

gegangen. Er habe sich mit Mitarbeitern zusammengesetzt, um sich zu informieren

und zuzuhören: Wo stehen wir als Krankenhaus? Wo wollen wir hin? Was bewegt die

Kolleginnen und Kollegen? „Und Sie haben aus den Gesprächen immer etwas

mitgenommen: wichtige Punkte, um die Sie sich dann selbst gekümmert haben.

Manchmal waren das auch nur Kleinigkeiten, die oft aber eine große Wirkung

hatten. Manchmal aber ging es auch um ganz gewichtige Dinge“, so der Landrat.

Bertram Müller: Danke für das Vertrauen

Bertram Müller wiederum bedankte sich sichtlich gerührt bei Andreas Müller für

die freundlichen Worte. Besonders positiv war für ihn die Erfahrung, welch

großes Vertrauen der Landrat ihm entgegengebracht hat, etwa als Andreas Müller

eine Millionen-Investition unter „Verschiedenes“ auf die Tagesordnung der

Gesellschafterversammlung gesetzt hat, weil Bertram Müller das für zwingend

erforderlich hielt.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich freue ich

mich sehr auf meinen neuen Lebensabschnitt, verabschiede mich aber auch

schweren Herzens von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mir jahrelang

ihr absolutes Vertrauen entgegengebracht haben“, betont er.

Investitionen und Kooperationen

In den elf Jahren als Geschäftsführer standen für Bertram Müller die

Weiterentwicklung des Kreisklinikums und insbesondere die Umsetzung der

Zielplanung für die bauliche Weiterentwicklung im Mittelpunkt. Dazu gehörte

z.B. das Projekt „Einhäusigkeit“ – die Aufgabe des Gebäudes in der Siegener

Oberstadt und die Konzentration der stationären Betten an der Weidenauer

Straße. Dafür war der Bau eines neuen Bettenhauses nötig – eine 32

Mio.-Euro-Investition, die 2013 verwirklicht wurde. Weitere Bauprojekte waren

das neue Ärztehaus an der Weidenauer Straße, das Haus Ferndorf für die

Pflegedirektion mit Bereitschaftszimmern oder – gerade in den Startlöchern –

der Neubau direkt an der Weidenauer Straße, in dem u.a. eine neue

Interdisziplinäre Demenzstation und eine Cafeteria untergebracht werden.

Auch die vertiefte Kooperation der verschiedenen Krankenhausträger in Siegen

war Bertram Müller ein wichtiges Anliegen. So war er z.B. drei Jahre lang in

Personalunion auch Mit-Geschäftsführer der DRK-Kinderklinik. Diese engen

Kooperationen gehen bis heute weiter: etwa im Bereich des Labors, der

HNO-Belegabteilung oder im Controlling. Auch mit anderen Krankenhausträgern

wurden zahlreiche Kooperationsprojekte umgesetzt, wie die gemeinsame Großküche

mit dem Marienkrankenhaus, die im Januar eröffnet wurde. Oder das BiGS, das

Bildungsinstitut Gesundheitsberufe Südwestfalen, das gemeinsam vom

Kreisklinikum, dem Marienkrankenhaus und der Kinderklinik getragen wird.

Auch die Zusammenarbeit mit der Universität Siegen war Bertram Müller

persönlich wichtig und wurde von ihm vorangetrieben.

Landrat: "Das ganze Haus ist Ihnen ans Herz gewachsen"

„Wenn man das alles gehört hat, verwundert es nicht, dass Bertram Müller mit

dem Gefühl der Wehmut in den Ruhestand geht“, sagte Landrat Andreas Müller am

Ende seiner Rede: „Denn die Kolleginnen und Kollegen und das ganze Haus sind

Ihnen ans Herz gewachsen! Sie übergeben Ihrem Nachfolger Ingo Fölsing ein

wirklich gut bestelltes Haus – auch wenn, genauso wie im letzten Jahrzehnt –

die Herausforderungen groß bleiben werden“.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/afW' title='Geschäftsführer-Wechsel am

Kreisklinikum Siegen'>Pressemitteilung, 17.08.2020