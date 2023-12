Interaktives Datenportal des bifg geht an den Start

Interaktives Datenportal des bifg geht mit Daten aus dem Gesundheitswesen für das Studium an den Start (LifePR).

Die BARMER bietet ab sofort für Studierende ein neues Datenangebot an. Auf der Homepage des BARMER Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) können sie umfangreiche Analysen zum Gesundheitswesen abrufen. "Das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit wird extrem erschwert, wenn es bei der Datenrecherche

hakt. Um diese zu erleichtern, können die Studierenden auf die vorliegenden

Datensätze des bifg zur Gesundheitsversorgung in Deutschland zugreifen. Unser

Ziel ist es, umfassende Daten zu allen Bereichen der Gesundheitsversorgung an

einer Stelle zur Verfügung zu stellen“, sagt Uwe Repschläger, Geschäftsführer

des bifg. Daneben gebe es Sonderanalysen, die sich speziellen Fragestellungen

der Versorgung widmeten. Weit zurückreichende Zeitreihen und interaktive Karten

machten dabei Trends und Besonderheiten der Versorgung sichtbar.

Reporte aus der Versorgungsforschung und detaillierte Sonderanalysen

Auf der Homepage des bifg finde man zudem sämtliche Publikationen aus der

Versorgungsforschung der BARMER, darunter die jährlichen

Versorgungsforschungs-Reporte. Sie lieferten einen Überblick über die

Zahngesundheit in Deutschland, die Arzneimittelversorgung sowie die Situation

in Krankenhäusern, beim Arzt oder in der Pflege. Dabei deckten sie

Versorgungslücken auf und skizzierten Lösungsansätze. Darüber hinaus publiziere

das bifg über die Homepage regelmäßig Sonderanalysen, deren Daten sich

beispielsweise nach Diagnose, Geschlecht, Altersgruppe und Region im

Zeitverlauf filtern ließen. Derzeit gebe es etwa Analysen zu Schlafstörungen

oder zu Atemwegserkrankungen. „Die Homepage des bifg wird sukzessive um weitere

Sonderanalysen ergänzt. Sie können damit eine umfassende und leicht zugängliche

Grundlage für wissenschaftliche Arbeiten bilden“, sagt Repschläger.

Quelle: LifePR, 07.08.2020