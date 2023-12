Kindermedizin ist zeitintensiv (AKIK).

Das Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS (AKIK) traf sich mit seiner Landesvorsitzenden Monika Werner und Bundesvorsitzenden Dr. Sabrina Oppermann auf Einladung von Armin Schuster MdB zu einem gemeinsamen politischen Gespräch mit Karin Maag MdB gesundheitliche Sprecherin der CDU/CSU Bundestagfraktion im Hotel Krone in Wiechs, um über Schließungen von Kinderstationen in ganz Deutschland zu sprechen. Die AKIK Landesvorsitzende Monika Werner sprach sich sehr besorgt darüber aus, dass in ganz Deutschland Kinderstationen geschlossen werden, wobei es auf vielen Stationen schon jetzt zum Alltag gehört, dass Betten nicht belegt werden können, weil es an Personal und u.a. durch das bestehende FallpauschalenSystem an Geld mangelt. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass kranke Kinder sogar bei Notfällen abgewiesen werden müssen, wie es in einer ARD-Reportage aus Niedersachsen im Januar dieses Jahrs zu erfahren war.

Quelle: AKIK, 13.08.2020