KMG Klinikum Sömmerda mit neuer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Am Dienstag, dem 1. September 2020, wird Jessica Koch die Geschäftsführung des KMG Klinikums Sömmerda übernehmen. Die 31-Jährige stammt gebürtig aus Goslar. Sie hält einen Master of Health Administration und ist darüber hinaus

Gesundheitsökonomin. Seit 2012 ist Koch im Gesundheitswesen tätig. In diesem

Zusammenhang war sie bis 2015 in China und hat eine Firma für

Medizindienstleistungen aufgebaut. 2016 fing Ihre Laufbahn im Krankenhaussektor

an. Unter anderem war sie Assistentin der Klinikgeschäftsführung am Helios

Klinikum Erfurt und in der Zentralklinik Bad Berka der Rhön-Klinikum AG.

Im Februar 2020 kam Jessica Koch als Vorstandsassistentin zu den KMG Kliniken.

Seither hat sie sich einen umfassenden Überblick über die Strukturen des

Gesundheitsunternehmens verschafft. In diesem Zusammenhang wurde sie auch schon

mit Projekten im KMG Klinikum Sömmerda betraut.

Jessica Koch freut sich auf ihre Aufgaben: „Es geht am KMG Klinikum Sömmerda

darum, eine moderne wohnortnahe medizinische Versorgung auf höchstem Niveau

nachhaltig und dauerhaft sicherzustellen. Hierzu werde ich mit weiteren

Verantwortlichen an unserem Krankenhaus die medizinische Infrastruktur

analysieren, um daraus die nächsten wichtigen Handlungsschritte abzuleiten.

Dabei geht es beispielsweise um die Neustrukturierung unserer OP-Kapazitäten

mit dem Ziel, diese auszubauen. Ich habe bereits einen Strategie-Workshop mit

unseren Chefärzten und unserer Chefärztin terminiert, in dem wir gemeinsam

herausfinden wollen, wie wir unsere Fachabteilungen sinnvoll weiterentwickeln

und Schwerpunkte etablieren können, von denen unsere Patientinnen und Patienten

profitieren werden. Wir haben hier in Sömmerda fantastische Kolleginnen und

Kollegen vom ärztlichen über den pflegerischen und therapeutischen Dienst bis

hin zu den Servicebereichen und der Verwaltung, die sich mit hoher

Professionalität und mit Herz für unsere Patientinnen und Patienten einsetzen.

Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Arbeit.“

Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken: „Wir haben Jessica

Koch in den letzten Monaten als äußerst strukturierte Mitarbeiterin mit einem

scharfen Verstand kennengelernt. Darüber hinaus hat sie die nötige Empathie, um

ein Klinikum zu leiten. Wir trauen ihr eine große Kompetenz in der Umsetzung

der Aufgaben, die für die Entwicklung eines Krankenhauses wichtig sind, zu. Wir

freuen uns, dass Jessica Koch die Geschäftsführung unseres KMG Klinikums

Sömmerda übernimmt und wünschen ihr für diese neue Aufgabe bei KMG alles

Gute.“

Quelle: Pressemitteilung, 26.08.2020