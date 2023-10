Krankenhaus St. Elisabeth Meerbusch mit neuer Kaufmännischer Direktorin (Pressemitteilung).

Julia Held (36) ist die neue Kaufmännische Direktorin des St. Elisabeth Hospitals Meerbusch-Lank. Sie tritt die Nachfolge von Peter Potysch an, der nach vier Jahren Verantwortung innerhalb der St. Franziskus-Stiftung Münster an die St. Barbara-Klinik Hamm GmbH wechselt. Julia Held gehört seit 2011 zur

Stiftung und war dort in unterschiedlichen Positionen und Häusern tätig,

zuletzt als Referentin der Geschäftsführung am St. Bernhard-Hospital

Kamp-Lintfort.

Dr. Conrad Middendorf, Geschäftsführer der St. Franziskus-Stiftung für die

Region Rheinland, freut sich auf seine neue Kaufmännische Direktorin: „Julia

Held ist eine fachlich äußerst qualifizierte Persönlichkeit. Wir schätzen sie

auch für ihre ebenso ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenz und freuen

uns, sie als Kaufmännische Direktorin und Mitglied des Direktoriums des St.

Elisabeth-Hospitals gewonnen zu haben. Wir begrüßen sie erneut hier in

Meerbusch und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.“

Umfangreiche Ausbildung

Julia Held stammt aus Krefeld und ist examinierte Gesundheits- und

Krankenpflegerin. Im Anschluss an ihre Ausbildung studierte sie

Gesundheits-Management an der Hochschule Niederrhein. Nach dem Studium startete

sie ihre Tätigkeit im Kaufmännischen Controlling des St. Elisabeth-Hospitals.

2014 wurde sie zusätzlich zur Assistentin der Geschäftsführung ernannt. Ein

weiteres berufsbegleitendes Studium der Gesundheitsökonomie folgte, das Julia

Held 2017 mit dem Master of Arts (M.A.) abschloss.

Sie wohnt mit ihrer Familie in Oberhausen und entspannt sich mit Ausdauersport

von ihrer beruflichen Tätigkeit.

Mit herzlichem Dank verabschiedet Conrad Middendorf seinen bisherigen

Kaufmännischen Direktor. „Herr Potysch hat die Weiterentwicklung des Hospitals

in den vergangenen Jahren maßgeblich vorangetrieben. Das ist nicht zuletzt auch

durch den aktuellen Erweiterungsbau an unserer Klinik nach außen hin sichtbar.

Wir freuen uns für ihn, dass er künftig eine Tätigkeit nahe seines Wohnortes

ausüben kann.“

Quelle: Pressemitteilung, 30.07.2020