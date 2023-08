Gesundheitswirtschaft in NRW 2019 um 2,7 Prozent gewachsen (IT.NRW).

Die Bruttowertschöpfung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft belief sich 2019 auf 65,4 Milliarden Euro. Düsseldorf (IT.NRW). Die Bruttowertschöpfung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft belief sich 2019 auf 65,4 Milliarden Euro. Das waren 10,2 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen. Wie

Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

mitteilt, lag die Bruttowertschöpfung damit preisbereinigt um 2,7 Prozent über

der des Jahres 2018. Der Zuwachs war damit höher als in der Gesamtwirtschaft

(+0,1 Prozent). Im Durchschnitt aller Bundesländer war 2019 ein Wachstum

(preisbereinigt) von 1,9 Prozent zu verzeichnen. Die Entwicklung der

Wirtschaftsleistung in der NRW-Gesundheitswirtschaft zeigt einen konstanten

Zuwachs und war 2019 um 16,3 Prozent höher als im Jahr 2015.

In Nordrhein-Westfalen hatten im Jahresdurchschnitt 2019 mehr als 1,25

Millionen Menschen und damit knapp jeder achte Erwerbstätige (13,0 Prozent)

des Landes einen Arbeitsplatz in der Gesundheitswirtschaft. Gegenüber dem

Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um 3,0 Prozent.

Tabellarische Daten der Grafik

Diese und weitere interessante Ergebnisse der Arbeitsgruppe

Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder sind konsistent zu den

amtlichen Ergebnissen der Arbeitskreise Erwerbstätigen- und

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder und berücksichtigen die im

Zuge der Revision in beiden Arbeitskreisen revidierten Ergebnisse sowie die

Einbeziehung neuer Datenquellen. Mehr Informationen zu den Hintergründen der

Berechnungen und weitere Ergebnisse finden Sie im Internet unter

www.statistikportal.de/ggrdl. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 09.09.2020