Ökonomische Aspekte der interdisziplinären Plastischen Chirurgie - Veränderung der diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG) durch Eingriffe der rekonstruktiven Mikrochirurgie (Thieme Connect).

Hintergrund Die Etablierung der Mikrochirurgie hat in den letzten Jahrzehnten eine enorme Verbesserung der operativen Versorgung von interdisziplinären Fällen ermöglicht. Gleichzeitig steigt hierdurch aber auch der Ressourcenaufwand der mitbehandelnden plastischen Chirurgie. Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, den Zusammenhang zwischen Erlössteigerung und Ressourcenaufwand der rekonstruktiven Mikrochirurgie an einem Universitätsklinikum der Maximalversorgung in der interdisziplinären Zusammenarbeit darzustellen.

[...]

Quelle: Thieme Connect, 02.09.2020