Profiler im Medizincontrolling Helios Verwaltung Ost GmbH Klinikum Berlin Buch

Die Helios Verwaltung Ost GmbH sucht für den Standort Berlin-Buch zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling / Profiler (m/w/d) (Stellenanzeige).

Helios Verwaltung Ost GmbH

Profiler

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

● Als Profiler für Ihre Abteilungen unterstützen und beraten Sie Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten bei der Dokumentation, Kodierung und Verweildauersteuerung unter Berücksichtigung der Vorgaben des DRG-Systems.

● Dies umfasst neben der telefonischen und schriftlichen Kommunikation mit den Verantwortlichen besonders auch die häufige direkte Präsenz vor Ort auf den Stationen, z. B. in Form von Kurvenvisiten sowie regelmäßige Schulungen des medizinischen Personals.

● Sie nehmen zusätzlich die Endkontrolle ausgewählter Fälle vor und geben diese eigenverantwortlich zur Abrechnung frei.

● Sie bereiten Begehungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen vor und begleiten diese. Ggf. im Anschluss an einen fachlichen Dialog mit den MDK-Mitarbeitern beurteilen Sie die resultierenden Entscheidungen und stoßen die nachfolgenden Schritte an.

● Dabei sind Sie kein Einzelkämpfer, sondern sehen sich als Teil eines kompetenten Teams, in dem Wissenstransfer und regelmäßiger Informationsaustausch an erster Stelle stehen.