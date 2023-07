SGLT2-Inhibitoren (Glifozine) könnten das Fortschreiten einer Nierenerkrankung effektiv verlangsamen (Deutsche Gesellschaft f. Nephrologie).

Seit Jahrzehnten konnte neben der RAAS-Blockade keine Therapie Eingang in den klinischen Alltag finden, um die Progredienz der chronischen Nierenkrankheit aufzuhalten. Zwei am Wochenende publizierte Studien erhärteten nun die Evidenz, dass SGLT2-Inhibitoren effektiv das Fortschreiten einer Nierenerkrankung

verlangsamen können – bei Diabetikern wie bei Nicht-Diabetikern.

SGLT-2-Hemmer sind selektive Hemmer des Natrium-Glukose-Cotransporters-2

(SGLT2; auch „Gliflozine“). Sie hemmen die Glukose-Rückresorption in den

Nierentubuli, was zur verstärkten Ausscheidung von Glukose mit dem Urin führt;

der Blutzuckerspiegel sinkt. Die Substanzen wurden als orale Antidiabetika

entwickelt und man erhoffte sich durch den Einsatz, auch das hohe

kardiovaskuläre Risiko von Diabetikern positiv beeinflussen zu können. Doch in

Studien offenbarten SGLT2-Hemmer noch ein weiteres Potenzial: Die EMPA-REG

OUTCOME- Studie hatte bereits vor fünf Jahren einen ersten Hinweis darauf

gegeben, dass Empagliflozin das renale Outcome von Patienten mit Diabetes

mellitus verbessern könnte. Damals ließ sich noch nicht abschätzen, ob es sich

um einen Effekt der Substanzgruppen oder der Substanz handelte und ob auch

CKD-Patienten, die keinen Diabetes mellitus haben, von der Therapie profitieren

könnten.

Quelle: Deutsche Gesellschaft f. Nephrologie, 02.09.2020